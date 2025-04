Robo múltiple y vecinos aterrorizados en Almirante Brown

La inseguridad no tiene límites en el distrito del sur. Horas después de que el custodio del titular de Sur Finanzas evitara a balazos el robo al empresario, a cinco cuadras, esperpentos humanos protagonizaron un doble robo automotor. Se fueron a los tiros.

Ocurrió frente a un domicilio de Presidente Quintana al 911, en Adrogué, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron al momento en el que ingresaba su VW Taos al interior de la finca.

Bajaron de un auto en el que se movilizaban, “me abordaron, y me di cuenta que no podía hacer nada, meten la pistola por la ventana y me dan culatazos”, mientras la situación se volvía tensa porque la víctima no encontraba la llave de presencia.

Mientras tanto, utilizando la camioneta SUV en la que se movilizaban para bloquear la calle, el resto de las ratas atacaron a una mujer que se movilizaba en un Toyota Yaris.

Se demoraron por propia impericia, son peligrosos por su inutilidad, y eso casi le cuesta la vida a un grupo de vecinos que comenzaron a gritar con el fin de disuadir a las ratas. Dispararon al aire como señal de aviso, están dispuestos a matar.

La huida dejó el silencio de la zona liberada, y la soledad en la que se encuentran los vecinos de Almirante Brown, destinados a su suerte y a entregar todo para no terminar asesinados. La alarma vecinal tardía, otro retrato de que la gente hace lo que puede. Estado ausente.