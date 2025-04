Eliminando burocracia: Valenzuela anunció que en Tres de Febrero comerciantes y emprendedores podrán tener “habilitaciones instantáneas”

Lo hizo en el marco del Día Mundial del Emprendedor, donde el jefe comunal anunció la eliminación de la Dirección de Habilitaciones y la creación de la Dirección de Inversiones y Emprendedores, la Aceleradora de Inversiones y la apertura del Centro de Desarrollo Emprendedor. En la jornada, el mandatario del oeste del conurbano volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof, a quien desplantó durante la firma de un convenio vinculado a la lucha contra la inseguridad.

En un nuevo hito para su gestión, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, anunció, durante la celebración del Día Mundial del Emprendedor, la eliminación de la Dirección de Habilitaciones, con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites para abrir un comercio o una industria en su distrito.

“Estamos profundizando esta idea de ‘menos impuestos, más trabajo’, y creemos que siempre se puede hacer algo más para eliminar burocracia e impuestos y simplificarle la vida al que trabaja”, comentó Valenzuela en diálogo con la prensa. “Dirección de Habilitaciones, ¡afuera!”, lanzó luego, parafraseando al presidente Javier Milei, y añadió: “Este trámite tiene que ser fácil y sencillo, y por eso vamos a entregar habilitaciones instantáneas”.

“Dimos un paso más en la dirección correcta, enchufando a Tres de Febrero en el cambio nacional. Queremos un Estado municipal más ágil y moderno, con menos trabas, que acompañe al que quiere invertir y generar empleo”, destacó, y explicó que el trámite se podrá hacer de manera presencial o vía web. Los solicitantes tendrán que firmar una declaración jurada y recibirán una notificación de los requisitos y obligaciones a cumplir. Una vez emitida la habilitación, que será mediante un código QR, en los días posteriores recibirán la visita del equipo municipal para verificar que todo esté en regla. “Somos el primer municipio en eliminar la habilitación como una traba burocrática”, remarcó.

El alcalde explicó que esto no será para todos los rubros, ya que algunos requieren autorizaciones provinciales, pero indicó que “hay más de 70 rubros que son de habilitación directa municipal y podrán tener este beneficio”. Esta iniciativa estará funcionando de manera definitiva en aproximadamente un mes. Creemos en la buena fe del que quiere invertir y generar empleo. “Le damos el QR para que pueda trabajar y después se acercaran los inspectores. Será al revés de lo que antes pasaba”, dijo.

“Cambiamos el enfoque del rol del Estado, el espíritu de desregular y facilitar”, enfatizó. Asimismo, comunicó la creación de la nueva Dirección de Inversiones y Emprendedores, que estará a cargo de Federico Velazco, que se desempeñó como presidente de la Cámara Gastronómica de Tres de Febrero hasta 2025. “Es una persona idónea para el puesto porque proviene del sector privado y conoce de primera mano las necesidades que tienen las pymes gracias a su larga experiencia en el rubro gastronómico”, expresó.

Además, el jefe comunal contó que “se le pondrá alfombra roja” al que invierta en Tres de Febrero con la Aceleradora de Inversiones. “Vamos a ayudar a los que vengan a aportar a nuestro distrito, no importa si es grande o no, sino que ayude a los alrededores. Esos casos tendrán prioridad y se ponen todas las áreas a disposición para que la inversión empiece a funcionar rápido”, remarcó.

“Esperamos contagiar a otros intendentes a hacer lo mismo, que se fijen en sus administraciones si tienen estas trabas burocráticas o no y que las eliminen. Estamos demostrando que podemos poner al Estado al servicio del que trabaja”, concluyó.

El evento, que se desarrolló en el Museo del Fitito, contó con la participación de Luis Oscar Mariani, socio fundador de Noly; Alejandro Sabbatini, gerente de Sabbatini e Hijos; y Javier Rizzitano, fundador y desarrollador de Botón de Ayuda. Además, estuvieron presentes empresas locales como Ñuke, Cachafaz, Zanella, y Stellantis, entre otras.

Su cruce con Kicillof

Antes de estos anuncios. Diego Valenzuela estuvo en La Plata para firmar, con el gobernador Axel Kicillof y con su ministro de Seguridad, Javier Alonso, para firmar el convenio para la llegada al distrito del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Tras poner el gancho, y mientras hablaba el jefe de Estado bonaerense, el jefe comunal se fue dando un portazo. En diálogo con la prensa, explicó esta reacción.

“Siempre es bienvenido que podamos hacer cosas en materia de seguridad, y por eso fui a firmar ese convenio, pero me encuentro con un discurso agresivo que nada tiene que ver con la lucha contra la inseguridad”, dijo el alcalde libertario. “El ministro de Seguridad brindó un buen discurso, convocando al trabajo conjunto y haciendo un buen diagnostico. Pero el gobernador habló de economía, algo que nada tiene que ver con la convocatoria. El jefe político de la provincia de Buenos Aires no pronunció una palabra respecto a esa problemática”, lanzó.

“Kicillof insiste con que Javier Milei le roba recursos a los bonaerenses, algo que es absolutamente falso. Lo que la provincia de Buenos Aires recibía eran recursos discrecionales que Alberto Fernández le enviaba, que se los había sacado a la Ciudad de Buenos Aires”, indicó Valenzuela, y cerró: “Hablar de robo me parece un exceso, por eso me levante y me fui. Pero el convenio lo firmé, porque defiendo los recursos que son para los vecinos de Tres de Febrero”.