Soledad Arévalos: “La única consejera escolar que ingresó por La Libertada Avanza soy yo”

Soledad Arévalos, consejera escolar de La Libertad Avanza, conversó con los medios locales y brindó su mirada sobre la situación de la educación en San Martín, haciendo hincapié en las deficiencias estructurales que presentan los colegios de gestión pública. Asimismo, se refirió a la reciente incorporación de su par, Marcela Guratti, electa por Juntos por el Cambio, al espacio libertario.

Arévalos es consejera escolar por La Libertad Avanza. Forma parte del espacio local liderado por el concejal Marcelo Ballester. Ambos asumieron sus cargos en las elecciones que consagraron a Javier Milei como presidente de la Nación.

Al comienzo de la charla, consultada sobre la situación de las escuelas del distrito, la funcionaria indicó: “Hacemos prioridad en la calidad estructural de los edificios escolares de San Martín. Muchos tienen filtraciones, problemas de electricidad o no pueden funcionar porque tienen baños clausurados”.

“Nosotros hacemos un seguimiento de las escuelas que presentan problemas, y por supuesto realizamos los reclamos a través de los mecanismos del Consejo Escolar”, agregó la consejera, al tiempo que lamentó “el funcionamiento burocrático de los organismos públicos provinciales”. “Necesitamos cambiar eso, porque el reclamo llega, por ejemplo, por una directora de escuela, y eso va al área de Auditoria, y luego tenemos que esperar una respuesta. Las soluciones llegan en un ritmo muy lento”, reveló.

“Los vecinos se acercan a mí para plantear problemas y buscar soluciones. Eso demuestra que estamos presentes en el territorio”, prosiguió Arévalos. Y, manifestó: “No solo nos contactan directivos o docentes, también alumnos, que quieren que las escuelas estén mejor”.

La consejera escolar planteó que, “con el mismo presupuesto pero con una administración más eficiente y controlada, es posible lograr cambios culturales profundos dentro del sistema educativo”. “Necesitamos una mejor administración de los recursos que la provincia de Buenos Aires destina a la educación”, reiteró.

Hoy son 10 los integrantes del Consejo Escolar de San Martín, de los cuales 5 fueron electos por Unión por la Patria, 4 por Juntos por el Cambio y Soledad Arévalos representando a La Libertad Avanza. Sin embargo, recientemente, una consejera escolar que ingresó al cuerpo por el armado de Juntos por el Cambio, Marcela Guratti, comunicó su pase a las filas libertarias.

“Yo me enteré por los medios de eso. No he tenido ninguna charla con ella. No se ha sumado a nuestro espacio dentro del Consejo Escolar”, cuestionó la funcionaria mileista. “La única que ingresó por La Libertada Avanza soy yo”, afirmó.

“Estoy abierta al diálogo, pero por ahora eso no ocurrió”, añadió, y dejó en claro que la búsqueda del espacio es crecer en cantidad de representantes en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. “Seguramente, a fin de año La Libertad Avanza tenga más consejeros escolares electos por los vecinos”, finalizó.