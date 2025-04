“La p* que lo parió”: La bronca de un repartidor tras el robo de su moto en San Martín

“Estamos cansados, nadie nos da bola”, dicen los vecinos de Villa Lynch, a pocas cuadras de la peligrosa villa Tropezón, de donde vienen la mayoría de los desechos sociales que atacan a toda hora a trabajadores librados a su suerte.

“La p* que la parió”: La bronca de un repartidor tras el robo de su moto en San Martín https://t.co/e6ILbl3DGk Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEC1Po pic.twitter.com/Ou2YMyERj9 — SM Noticias (@SMnoticias) April 10, 2025

Ocurrió esta mañana, minutos antes de las 7, en el cruce de Pasaje Castro y Moreno cuando un delivery llegaba a realizar una entrega que pudo ser un señuelo atrapavictimas.

A toda velocidad aparecieron dos motos con cuatro miserias a bordo que con violencia, despojaron al laburante de su herramienta de trabajo y de su teléfono celular.

“La puta que lo parió, ¿pueden llamar a la Policía?, me robaron la moto”, se lo escucha decir al hombre, víctima de los ascos que no empiezan temprano, si no que cierran la noche delitos con las luces del alba.