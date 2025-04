Recolección de ramas: La Municipalidad de Escobar sumó nuevos equipos para mejorar la frecuencia del servicio

La Municipalidad de Escobar incorporó 3 nuevos equipos de recolección de ramas, compuestos por 6 camiones tipo batea y 3 máquinas con palas cargadoras, alcanzando un total de 24 vehículos para utilizar en todo el distrito. De esta manera, no solo se aumenta la frecuencia actual del servicio a 20/25 días en cada barrio -antes era 30/35 días- sino que se podrá reforzar durante la época de poda, además de combatir con mayor eficacia la formación de microbasurales.

Asimismo, con la ampliación del servicio, se estima alcanzar las 45 mil toneladas de residuos de poda y ramas en 2025, lo que representa un incremento del 50 por ciento respecto al año anterior, ya que en 2024 se recolectaron 30 mil toneladas.

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó un acto en el Polo de Educación Superior de Escobar para presentar los nuevos equipos. “Quiero decirles a todos los vecinos y vecinas que comenzó un proceso de refuerzo en el servicio de recolección de ramas con un nuevo récord en la cantidad de bateas, máquinas, equipos y palas que nos permitirá mejorar la prestación. Cuando asumí la intendencia había ramas que no se levantaban hacía un año y hoy contamos con equipos de emergencia que se utilizan en las tormentas, las caídas de árboles y también cuando la gente de manera indebida e irresponsable tira basura donde no debe. Una de nuestras prioridades es mantener Escobar limpio, por eso les pido a todos que me ayuden en esta tarea”, expresó el jefe comunal.

Cronograma para esta semana

Para conocer el cronograma de recolección, los vecinos y vecinas pueden ingresar al sitio web de la Comuna, clickeando aquí; consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11-6813-1202; o a través de las redes sociales del Municipio y la Secretaría de Obras Públicas todos lunes.

Esta semana, los vecinos podrán depositar los residuos a partir del lunes 7, hasta el domingo 13, y los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 14, hasta el sábado 19.

Las Unidades de Gestión Comunitarias involucradas en esta oportunidad son GA2, Jujuy 282; GA6, Hipólito Yrigoyen 2675; IM1, Maipú 1361; IM3, Anahí y Núñez; SA2, Los Claveles 1920; MAT2, Alvear y Bancalari; y 24F1, Ingeniero Pablo Marín, e/ Scalabrini Ortiz e Islas Malvinas. Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada Unidad de Gestión Comunitarias, se puede consultar el sitio web oficial de la Comuna, haciendo click aquí.

La Municipalidad recuerda que, según la ordenanza 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no deben superar el metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal y deben respetarse las fechas asignadas para así evitar sanciones.