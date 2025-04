Violento ataque de la banda del gordo posaderas: Robaron un auto en Lomas

Pierde los pantalones pero no las mañas. Es un temible delincuente que no tiene dignidad, lo que no le impide salir de caño junto a su socio, el rastrero de la voz de helio. Este sábado, con mucha violencia, le robaron el auto a un vecino de Lomas de Zamora.

Ocurrió en la calle José Ignacio Gorriti, frente a la sede del Partido Justicialista distrital. Con la estatua de Evita como testigo, los faltos de ácido fólico llegaron a bordo de un Toyota Yaris. Esperaron que el conductor de un Peugeot 208 radicado en Lobos, estacione para bajar a punta de pistola.

“Levantá las manos, dale hijo de puta”, exclamó “voz de helio”, quizá el más peligroso de la banda del gordo posaderas, que en esta oportunidad se encargó de bolsiquear al hombre para sacarle todo lo que tenía encima.

Se escaparon con el auto robado, y el Toyota en el que llegaron, con rumbo a la avenida Hipólito Yrigoyen, pleno centro de Lomas de Zamora.

Rápidamente, un comerciante de la zona puso a disposición de VW Gol para iniciar una persecución de los miserables. Finalmente, terminaron yendo a la comisaría.