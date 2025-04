Bowling for Escobar: Terror por la planificación de una masacre en la escuela de Ingeniero Maschwitz

Horas de terror se viven en la Escuela Media 4 de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, por la viralización de capturas de chats entre alumnos, en los que hablaban de la posibilidad de llevar adelante una masacre en el edificio educativo. La Justicia investiga a una alumna y a tres compañeros.

“La cosa es así, vamos a entrar por la entrada principal como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo”, señalaba Mai, una de las menores investigadas por la Justicia tras la difusión de estos chats de un grupo de Whatsapp creado bajo el nombre “Tiroteo escolar”.

“Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar, persona que ven, persona a la que le disparan sin importar, al que le toca”, agregó la menor, hoy bajo la mira del fiscal de Responsabilidad Juvenil, Fernando Reina.

“No quiero que se arrepientan a último momento”, advirtió la alumna, y amenazó a los que se bajen de la masacre en pleno desarrollo con que “los disparos no serán solo para estudiantes, sino para el que se arrepienta también”.

Todo esto ocurre en el marco de un sinfín de situaciones de violencia en escuelas, las que iniciaron recientemente con un caso en San Martín, donde dos alumnos fueron armados a una institución pública y amenazaron con matar a otro compañero en pleno centro de la ciudad.

También, en las últimas horas, un menor de edad se grabó con un arma en José C. Paz, lo que fue interpretado como una amenaza a compañeros de la escuela. Otros hechos de violencia con arma blanca también tuvieron lugar en distintas locales, uno de los últimos, en Martínez, partido de San Isidro.

Al respecto de la conmoción que generó la vitalización de los chats de la escuela de Ingeniero Maschwitz, las autoridades tomaron inmediata intervención y notificaron a las instancias correspondientes. De todos modos, durante la jornada de este viernes, gran cantidad de padres protestaron frente al edificio de la calle La Plata al 1200, ya que consideraron insuficiente el rol de los directivos.

“Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, aseguró la líder del grupo. “Prefieren hacerlo a esta edad o cuando seamos un poco más grandes”, preguntó.

En las últimas horas, la Justicia avanzó con allanamientos donde se secuestraron teléfonos y computadoras en la casa de los menores, donde no se encontraron armas. A los autores se les impuso una medida cautelar que les impide acercarse al edificio educativo. “Los chicos no tienen una restricción en cuanto a su libertad física, porque la gravedad del hecho no lo amerita”, comentó el fiscal Fernando Reina, quien instruye una causa por “Intimidación pública”.