La Libertad Avanza ya tiene candidato para las elecciones porteñas: El vocero Manuel Adorni encabezará la lista

El vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires que se realizarán el 18 de mayo. De esta forma, el funcionario nacional, una de las principales figuras del movimiento libertario, se presentará para desafiar a la hegemonía del PRO y al peronismo en los comicios locales.

La confirmación fue realizada ayer por el propio portavoz a los periodistas acreditados en Casa Rosada, a poco más de 48 horas de que se venza el plazo para presentar las listas ante el Tribunal Electoral porteño.

Adorni es actualmente uno de los referentes libertarios con mayor exposición pública y, además, quién mejor mide como candidato.

Si bien su nombre sonó desde un primer momento dentro de la danza de potenciales cabezas de lista para la boleta libertaria, en los últimos días también corrieron rumores sobre otros posibles postulantes, entre los que se encontraba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; o el polémico streamer Daniel Parisini, más conocido como “el gordo Dan”.

Las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires serán de oferta atomizada y estarán animadas por candidatos de renombre. Además de Manuel Adorni, ya confirmaron su participación el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por fuera del PRO; el diputado nacional Leandro Santoro, por la alianza Ahora Buenos Aires; y Ramiro Marra, por fuera de La Libertad Avanza.

En cuanto a los candidatos del PRO, desde el entorno del jefe de gobierno, Jorge Macri, aun no han confirmado quienes serán los candidatos, aunque suenan fuerte los nombres del ministro de Salud, Fernán Quirós; y el de la diputada nacional Silvia Lospennato. Al frente de la campaña del espacio estará la diputada nacional, ex gobernadora de la provincia de buenos Aires y ex vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.