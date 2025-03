San Fernando homenajeó a las víctimas de la dictadura plantando árboles por la memoria

El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia fue conmemorado por el Municipio con un acto en la Plaza del Bicentenario donde se plantaron ceibos en recordación a las víctimas de la última dictadura cívico militar. “Es un día para no olvidar, para tener una memoria presente y activa”, manifestó la secretaria municipal Eva Andreotti.

A 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo, que inició la dictadura cívico militar que gobernó la Argentina durante 7 años, con su secuela de asesinados, perseguidos, exiliados y desaparecidos, el Municipio de San Fernando recordó la fecha homenajeando a las víctimas del terrorismo de Estado plantando árboles en la Plaza del Bicentenario.

Allí estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio, Eva Andreotti, quien expresó: “Nos reunimos vecinos y representantes de instituciones a conmemorar un día para no olvidar, para tener una memoria presente y activa, y plantamos árboles para recordar hoy y siempre a los desaparecidos. Repudiamos estos hechos de represión y violencia desde el Estado como se ven hoy, y que no vuelvan a suceder nunca más”.

Por su parte, la directora del área municipal de Derechos Humanos y Culto, Cristina Maderna, agregó: “Es importante que guardemos la memoria, sin violencia ni odios. Hubo un grupo de asesinos y dementes que durante 7 años quisieron borrarnos. Secuestraron, torturaron, mataron y arrojaron al mar. Por eso es tan importante recordarlo hoy para que aquel horror no vuelva a repetirse”.

Y Julio César Prado, familiar de una víctima de la dictadura, relató: “Me encanta plantar árboles, porque es como plantar memoria en homenaje a los desaparecidos. Da mucha bronca que a 49 años todavía este genocidio sea negado. Mi hermana -María Elena Prado- por su ideología fue marginada y perseguida hasta que un día desapareció. Estos ceibos que plantamos hoy tienen significado, están por algo que no debe olvidarse como la época muy triste que fue. Que todos escuchen y aprendan sobre todos los desaparecidos que no fueron en vano, y por eso no hay mejor expresión que nunca más”.

Acompañaron el acto por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, funcionarios municipales, concejales, referentes de la comunidad y familiares de las víctimas.