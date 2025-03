Conductor imprudente chocó contra el Jardín Municipal “El Cedro” en Ingeniero Maschwitz: Será sancionado por el Municipio

La Municipalidad de Escobar sancionará al conductor de un rodado marca Mercedes Benz que colisionó contra un poste de luz y luego se incrustó en el Jardín Municipal “El Cedro”, causando daños en la estructura edilicia sin provocar heridos. El incidente ocurrió entre las 3:30 y las 4:00 horas de la madrugada de este domingo, en la esquina de Independencia y Mendoza, en Ingeniero Maschwitz.

Si bien el conductor tenía su documentación en regla, la Secretaría de Inspección realizó una contravención por daños al patrimonio público en cumplimiento con la ordenanza 5039/12 y Tránsito procedió a retener el vehículo. Las actas ya fueron elevadas a la Secretaría Contravencional del Municipio para su evaluación y podrían derivar en una multa que dependerá de los costos que devengan de las reparaciones y trabajos a realizar para volver a poner en condiciones la estructura que fue dañada.

Personal de la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte acudieron al lugar tras un llamado al 911, donde ya se encontraba la Policía Municipal y Guardia Urbana. Al arribar, encontraron al conductor ileso y le ofrecieron asistencia médica para confirmar que no presentaba heridas. Según su declaración, el accidente habría ocurrió debido al asfalto mojado, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. No obstante, por la magnitud del impacto, no se descarta que el hecho haya ocurrido por transitar a alta velocidad.

Por otro lado, el Municipio comenzó los trabajos de reparación de la infraestructura y reconstrucción del muro del jardín. Debido a estas tareas, dos cursos del establecimiento no tendrán clases este martes.