Marcelo Ballester: “Queremos garantizarle al presidente que en 2027 el primer intendente libertario sea el de San Martín”

Marcelo Ballester, concejal de La Libertad Avanza en San Martín, brindó una conferencia de prensa la semana pasada para referirse a la conformación de su monobloque en el Concejo Deliberante. También habló sobre el armado político del espacio en el distrito.

El legislador presentó días a tras el monobloque La Libertad Avanza en San Martín, aclarando que “es el único” edil del distrito que responde directamente al presidente Javier Milei; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y a los armadores provinciales del espacio, Sebastián Pareja y Ramón Vera.

“Esto lo podíamos haber hecho hace un año. Siempre estuve solo, aunque éramos tres concejales, pero solamente yo respondía a La Libertad Avanza. Nosotros somos Javier Milei y Sebastián Pareja en San Martín”, dijo el libertario.

Destacó además que son los referentes de su espacio los que administración las dependencias de organismos nacionales en San Martín, como por ejemplo ANSES, Ministerio de Trabajo o PAMI. “La gestión nos pone cara a cara con la gente”, indicó.

Respecto a la agenda que tendrá desde su banca de La Libertad Avanza, Marcelo Ballester dejó en claro que “vamos a trabajar el tema impuestos y tasas”. “Esa es la directiva de nuestro espacio a nivel nacional, y vamos a estar en contra de todos los aumentos de impuestos y tasas municipales. Todas esas cuestiones las vamos a votar negativo”, agregó.

“Somos una minoría, pero haremos oír nuestra voz, y apostaremos a reunir consensos y generar síntesis políticas con el resto de las fuerzas opositoras”, mencionó, aunque reconoció que hoy las fuerzas opositoras en el Concejo Deliberante están fragmentadas.

De cara a las elecciones legislativas, el concejal sostuvo que “no es importante solamente ganar, sino la forma en la que ganas”. “No podemos presentarnos ante la ciudadanía con los mismos de siempre pero camuflageados”, lanzó, e instó a “tener políticas claras que muestren que somos libertarios y la expresión local del presidente Javier Milei”.

“Mi postura es la de no tener alianzas” en la provincia de Buenos Aires, afirmó. “No se puede hacer alianzas para que, el día después que asumen, se saquen la camiseta y digan que son de otro espacio. Eso no nos puede pasar”, sentenció. No obstante, reconoció que “hay muchos dirigentes con honestidad y ficha limpia que pueden sumarse a La Libertad Avanza y acompañar este proceso”.

“Queremos que la lista de Javier Milei en San Martín este conformada por dirigentes de La Libertad Avanza, que represente el rumbo de este proyecto”, continuó Marcelo Ballester, y planteó: “Queremos ganar en el distrito, y para eso vamos a estar en el lugar que nos toque, y queremos garantizarle al presidente que en 2027 el primer intendente libertario sea el de San Martín”.

“En esta elección tenemos que lograr que la gente nos vuelva a creer, y para eso tenemos que ser La Libertad Avanza, no tenemos que disfrazarnos ni cambiar lo que somos. La gente se hartó de la vieja política, y nosotros somos la alternativa a eso”, subrayó, y finalizó: “Hoy tenemos un importante capital política, y la gente reconoce que hemos tomado las riendas de un país muy complicado. Estoy convencido que vamos a hacer una elección muy buena”.