Lucas Ghi y Axel Kicillof inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria 43 de Morón Sur

La nueva sede ofrece más espacio y mejores condiciones para la comunidad educativa. Con modernas instalaciones y equipamiento, la escuela garantiza un entorno adecuado para la enseñanza y el aprendizaje.

“Esto ratifica el compromiso del Estado municipal y provincial con la inversión y con una agenda tan sensible como es la educación”, destacó el jefe comunal de #Morón https://t.co/aO5syBcF5K pic.twitter.com/Ri4LLcWfys — SM Noticias (@SMnoticias) March 20, 2025

El Municipio de Morón inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria 43, ubicada en Maza y Santa María, Morón Sur. El acto fue encabezado por el intendente Lucas Ghi, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el director general de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni. Con una superficie de 2630 metros cuadrados, el espacio brinda mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

El edificio cuenta con 6 aulas, laboratorio, dirección, vicedirección, secretaría, cocina, Salón de Usos Múltiples, 5 baños, portería, sala de profesores, preceptoría, sala de máquinas y un amplio patio. Además, dispone de sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, aire acondicionado en todas las aulas y oficinas, iluminación LED y bebederos en el patio. La inversión en esta obra fue de más de 350 millones de pesos.

Tras finalizar el acto, el intendente remarcó que “es una satisfacción ver el cambio para la comunidad educativa, para los docentes, estudiantes, directivos, auxiliares, cooperadores. Esto ratifica el compromiso del Estado municipal y provincial con la inversión y con una agenda tan sensible como es la educación. Educación, salud, trabajo, vivienda, son los ejes centrales y no se tienen que quedar en meras palabras. Tienen que tener como correlato hechos materiales, concretos, visibles, tangibles. Ésta Escuela Secundaria 43 antes no tenía edificio, pero hoy existe. Y seguiremos haciendo más escuelas, más centros de salud, más plazas, más viviendas. Eso es lo que nos pide nuestra comunidad y en eso seguiremos trabajando”.

Por su parte, el gobernador destacó: “Todos los días, 5 millones de pibes y pibas van a la escuela en la provincia de Buenos Aires, y la enorme mayoría asiste a una escuela pública y gratuita. Sin embargo, nos quieren hacer creer que la educación, la salud e incluso la obra pública y la infraestructura no deben ser responsabilidad del Estado, que cada uno tiene que pagárselo por su cuenta. En todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría de las familias no puede pagar cuotas de 300, 400 o 500 mil pesos para mandar a sus hijos a la escuela. A duras penas logran cubrir lo básico, el boleto de colectivo, el alquiler, la comida. Con esta política económica, sostener la vida cotidiana es un desafío”.

La Escuela Secundaria 43, anteriormente Escuela Secundaria 32, fue creada en noviembre de 2005 y funcionaba como tercer ciclo de la Escuela Primaria 57. Hasta ahora, sus actividades se desarrollaban en un pequeño edificio que contaba con un único acceso; 4 aulas; un espacio reducido para dirección, secretaría y cocina; 3 baños, uno para varones, otro para mujeres y otro para docentes; y un patio pequeño donde se realizaban actividades de Educación Física, muchas veces trasladadas a clubes de la zona.

Actualmente, la escuela cuenta con 231 estudiantes, distribuidos en 2 turnos, 138 en el turno mañana y 93 en el turno tarde.

También estuvieron presentes el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martin Marinucci; Adrián Grana, José Campagnoli y Ariel Aguilar, autoridades bonaerenses; la secretaria de Unidad Intendente, Estefanía Franco; la inspectora jefa de la Región 8, Eliana González de Martino; la inspectora jefe distrital, Natalia Díaz; miembros del gabinete municipal; autoridades del Consejo Escolar; directivos de la institución; el cuerpo docente y la comunidad educativa.