Abuela asaltada y arrastrada en La Plata: “No quería mirarlo porque tenía miedo que me mate”

Susana fue violentamente atacada por un repartidor miserable cuando volvía a su casa en el barrio La Loma de La Plata. En dialogo con “Las mañanas con Andino”, la abuela contó la total falta de presencia del Estado municipal, antes, durante y después de su asalto, y las terribles consecuencias en su salud.

El hecho ocurrió el viernes, pasadas las 10 de la mañana en calle 39 y 18, por donde la mujer caminaba con su jubilación y unas prepizzas que había comprado para su familia. Allí fue atacada por un repartidor de “Pedidos ya” que, con extrema violencia, la arrastró varios metros para quitarle su bolso con el dinero.

“Estoy muy dolorida, me sacó el hombro, a la axila lo llevó. Me rompió huesitos que no tienen solución, y dado que tengo una enfermedad de base no me pueden operar, por lo que voy a quedar con limitaciones en el brazo”, contó Susana a la Televisión Pública.

La victima refirió el dolor extremo que sintió y contó que temía que el miserable le dispare, por eso “no quería mirarle a la cara”.

Falta de Estado municipal

“Estuve una hora tirada en la calle hasta que viniera la ambulancia y la Policía”, sostuvo la mujer, quien dijo que, sufriendo, estuvo “a la espera del Estado que nunca llegó”.

Fue gracias a los vecinos que Susana logró la contención que las autoridades de La Plata no le dan. “Yo estaba a las arcadas por los dolores espantosos que tenía”, cuando la gente del barrio se acercó a asistirla, dijo. Luego “vinieron a mi casa, me agarraban la mano, me acariciaban, me daba agua, y para mí era el pueblo”.