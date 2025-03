En una jornada de reflexión, el Municipio de Tigre acompañó la histórica movilización al ex astillero Astarsa

En el marco del “Mes de la memoria”, el intendente Julio Zamora participó del homenaje a los trabajadores desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La ceremonia fue organizada por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, en la Plaza América Latina.

En homenaje a los trabajadores del ex astillero Astarsa que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar, la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte llevó adelante una marcha desde la Plaza América Latina hasta el predio donde funcionaba la empresa. El acto contó con la participación del intendente de Tigre, Julio Zamora, referentes de los Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica, agrupaciones sociales, vecinos y vecinas.

Durante la ceremonia, el jefe comunal afirmó: “Como todos los años acompañando una marcha de memoria, verdad y justicia que pone en valor lo que fue la toma de la fábrica Astarsa. Una historia de lucha que nos sirve de ejemplo de cómo los trabajadores organizados pueden transformar la realidad y defender sus derechos. Después de eso, hubo persecuciones y desapariciones, toda una parte negra de la Argentina, de la cual Tigre tiene algo que contar. En este acto lo que hago es acompañar a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte”.

Luego, añadió: “Tenemos una agenda municipal muy fuerte en materia de Derechos Humanos, tratando de poner en valor toda la historia que tuvo Tigre sobre los trabajadores que fueron desaparecidos. Sabemos lo que significa el 24 de marzo para los argentinos, y por eso acompañamos esta marcha”.

La actividad inició con el espectáculo de la Orquesta Juvenil “La Barbarie”. Acto seguido, se presentó la banda acústica “MR.BH” y miembros de la Liga Bonaerense de Freestyle. Mientras se desarrollaba la jornada, se pintaron siluetas en la plaza. Finalmente, encabezaron la marcha ex empleados y las familias de los desaparecidos. En el predio donde funcionaba la empresa se realizó un homenaje en memoria de las víctimas de la dictadura.

“Es una marcha fundamental para la militancia, los vecinos y vecinas de Tigre y San Fernando. Es importante la conmemoración de los sucesos de Astarsa pero también del resto de los trabajadores navales que fueron desaparecidos de otros astilleros que padecieron la dictadura. Están todas las organizaciones sociales, culturales y políticas del distrito. Es fundamental que el intendente Julio Zamora esté, que siempre apoya este tipo de actividades. Acaba de firmar un convenio con las Abuelas de Plaza de Mayo”, mencionó el director general de Derechos Humanos, Alejandro Rumberger.

Cabe destacar que, en el marco del “Mes de la memoria”, el jefe comunal firmó un convenio con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con el fin de llevar adelante talleres y capacitaciones sobre el derecho a la identidad. Los cursos estarán destinados para la comunidad de Tigre.

Rufina Gastón, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, expresó: “Venimos a reivindicar la lucha de nuestros compañeros desaparecidos. Cada año tenemos que renovar, por eso hoy a muchos jóvenes que no vivieron aquella época y es más fácil explicar viendo las fotos. Estamos demostrando a la sociedad que por más que no estén, los tenemos presentes, en el barrio, en la puerta de la fábrica y en cada lugar que pasaron porque cuando no estemos tiene que haber otros que nos han escuchado durante largo tiempo”.

Gloria Enriquez, esposa de Libio Garay, trabajador de Astarsa secuestrado y desaparecido el 21 de mayo de 1976, dijo: “Hay que resistir para que esto no se olvide, la memoria tiene que seguir. La juventud tiene que ver lo que fue y saber lo que pasó en el país. Somos mayores no tenemos la fuerza que teníamos y me cuesta más. Los chicos tienen que leer, escuchar y salir a la calle porque hay que unirse”.

El ex Astillero Astarsa era una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada, que contaba con 1500 empleados, en un predio de 44 hectáreas sobre el río Luján. La comisión gremial interna en 1973 tomó las instalaciones como consecuencia de un accidente fatal, lo que generó que sea un hecho histórico para el sindicalismo. Durante el último golpe de Estado de 1976, 60 empleados fueron secuestrados, de los cuales 16 continúan desaparecidos, existiendo actualmente una causa judicial en proceso para el juzgamiento de los responsables. En 2014, el Municipio de Tigre reconoció al espacio como “Lugar histórico nacional”, y en 2019 instaló un cartel que señala el sitio conocido como “La Anguilera”.