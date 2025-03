Abella confirmó que Las Acacias se conectará a la red cloacal

El intendente anunció, en la sesión inaugural del Concejo Deliberante, que próximamente se licitarán los primeros 600 metros de red para este barrio. “Es una gran alegría, porque era algo impensado 2 años atrás y hoy se está convirtiendo en una realidad”, aseguró.

Durante su mensaje en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, que se realizó en la Costanera, el intendente Sebastián Abella resaltó “el gran trabajo” que está realizando el Municipio para conectar a cada vez más vecinos a la red cloacal.

“Estamos conectando a dos familias por día”, explicó. Esto fue posible gracias a las obras realizadas para dotar de cloacas a los barrios San Felipe, La Argentina y La Esperanza, y también gracias al trabajo de la cuadrilla municipal que se creó para efectuar las conexiones domiciliarias.

Además, el troncal construido para poder llegar a La Argentina y La Esperanza también posibilitará que próximamente se sumen a la red más vecinos del barrio Lubo.

Sin embargo, en cuanto a los anuncios realizados sobre este tema, el más importante fue para Las Acacias. “Estamos próximos a sacar la licitación para los primeros 600 metros de cloacas en este barrio. Es una gran alegría, porque esto era algo impensado 2 años atrás y hoy se está convirtiendo en una realidad”, afirmó Abella.

El intendente reveló que para que Las Acacias pueda contar con cloacas fue fundamental la inversión que se le solicitó desde el Municipio al desarrollador privado del barrio Puertas del Sol. “Se le pidió que lo proyectara con el servicio de forma tal que Las Acacias también pudiera conectarse a la red”, recordó el jefe comunal.

“Las obras cloacales y las conexiones domiciliarias son obras que no se pueden mostrar tan contundentemente como esta Costanera”, señaló. “Pero son obras que le cambian la vida a los vecinos. Yo sé lo que significa para cada familia no usar más el pozo ciego, porque me lo transmiten con mucha emoción”, concluyó.