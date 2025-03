Marcelo Ballester, presidente del bloque La Libertad Avanza San Martín en el Concejo Deliberante

Hoy es el único concejal de La Libertad Avanza en San Martín que responde directamente a los hermanos Milei, a Sebastián Pareja y al diputado provincial Ramón Vera. A pesar que en el 2023 hayan sido 3 los ediles que ingresaron por dicho espacio, solo él se mantiene firme en la banca libertaria, presidiendo el y reafirmando su compromiso con las ideas que expresa el oficialismo nacional.

Marcelo Ballester fue electo concejal por La Libertad Avanza en 2023 junto a Verónica Caro y Santiago Leo. Sin embargo, Caro, que fue parte de la lista por pedido de Carolina Píparo, ahora responde a José Luis Espert y a la familia Ivoskus; y Leo formó un bloque independiente en diciembre de 2024.

De esta manera, Ballester es el único concejal del distrito que responde directamente a Sebastián Pareja, a los hermanos Milei y al diputado provincial y referente de la Primera Sección, Ramón Vera.

Críticas a la gestión municipal

Al respecto del comienzo del año legislativo y del discurso del intendente Fernando Moreira en el Concejo Deliberante, el edil expresó su desacuerdo con varios puntos de la gestión local. Si bien celebró que se hable de seguridad, criticó que el presupuesto destinado a esta área el año pasado, que no se utilizó completamente y fue redirigido a otros sectores. “La seguridad no depende exclusivamente de la coparticipación que la Nación retiene. Es una cuestión de políticas públicas, y en las últimas décadas no se ha adoptado una mirada dura ni contundente”, sostuvo, citando como ejemplo el cambio de enfoque en Rosario y Santa Fe, realizado sin incremento presupuestario.

Marcelo Ballester también señaló la falta de propuestas concretas para atraer inversiones en un distrito que supo ser “la capital de la industria”. Sobre la educación, destacó el anuncio del inicio de actividades en la escuela secundaria del Barrio Libertador, y confirmó su asistencia al acto de inauguración.

En cuanto a la obra pública, cuestionó la demora en la finalización de la obra de Perdriel, que debería haber estado lista antes de la asunción de Javier Milei. “Hay que preguntarse por qué no se terminó a tiempo”, lanzó, remarcando que el ministro a cargo de esas tareas era el ex intendente Gabriel Katopodis.

Un mensaje a la política y a los vecinos

Ballester retomó el discurso de la casta, usado mucho en la campaña del 2023. “Hay un grupo de funcionarios activos que demuestran trabajo serio, sin amiguismos políticos ni partidarios, como ocurre en las agencias nacionales -ANSES, Ministerio de Trabajo, PAMI y otras- a nivel local”, dijo. “Vinimos a romper estructuras viejas. En las agencias que administra mi equipo todos los vecinos tienen el mismo orden de prioridad. No aceptamos que vengan con la tarjeta de un concejal o de un funcionario. Todos los vecinos son importantes. Hay servicios que no requieren turnos y la prensa local debe difundir esta información para que los vecinos se acerquen a los operativos y/o a las agencias”, manifestó.

Por último, el concejal libertario dejó un mensaje contundente: “Vinimos a romper con la casta, esa que siempre tuvo la prioridad. Si hay muchachos que creen que en nuestro espacio se utiliza el amiguismo, están muy equivocados. Que se dediquen a otra cosa”.