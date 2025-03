Locura en las calles de Villa Luzuriaga: Lo perseguía la policía y se voló la cabeza

Un delincuente que contaba con antecedentes judiciales se mató cuando era perseguido por policías en La Matanza.

Todo inició en La Paz y Arribeños, cuando policías del Comando de Patrullas recorrían la zona y advirtieron a dos hombres y una mujer, con bolsos y mochilas, en actitud sospechosa. Al ser identificados, dos de ellos emprendieron la fuga.

En persecución, el sujeto es interceptado por un sargento policial que realizaba adicionales en una distribuidora de cigarrillos, quien efectuó dos disparos disuasivos y que por el encasquillamiento de su arma desiste de la persecución.

El delincuente en fuga, con campera camuflada, pantalón oscuro y gorra, corre hasta el cruce de Thames y La Paz donde, según información oficial, disparó hacia los móviles policiales que lo seguían.

“Matame porque no me voy a entregar, si no me mato yo”, exclamaba el individuo. Acto seguido, se disparó en la cabeza provocándose se muerte.

Al mismo tiempo, los otros dos sujetos, masculino y femenina, fueron aprehendidos a las pocas cuadras.

La instrucción del hecho quedó a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios, Diego Rulli, mientras que las pericias las llevó a cabo la Policía Federal, quienes secuestraron en el lugar una pistola Browning calibre 9 milímetros con cartuchos intactos, además de las armas reglamentarias de los policías involucrados en el operativo, sobre quienes no se tomó ningún tipo de temperamento.