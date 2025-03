Patricia Bullrich acusó a Leandro Capriotti de organizar la marcha del miércoles: La respuesta del dirigente de San Martín

Leandro Capriotti, hincha de Chacarita, integrante de una agrupación que anima la vida política del club, y dirigente peronista, fue señalado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como uno de los organizadores de la marcha al Congreso del último miércoles, en la que participaron jubilados e hinchas de diferentes clubes. Tras esa acusación pública, el hombre de San Martín hizo su descargo.

“Fue una marcha organizada por patotas, barras, agrupaciones de izquierda violentas, sectores que buscan desestabilización”, dijo la ministra. Y puntualizó: “Uno que estuvo, Leandro Capriotti, quiere ser presidente de Chacarita, y es el máximo organizador de esta marcha. Es amigo y protegido de Barrionuevo, convocó y decidió convocar a las otras agrupaciones. Vamos a ponerlo en la denuncia que presentaremos con la Ciudad de Buenos Aires”.

“Me entere de esto a partir de llamados de conocidos y vecinos”, explicó Capriotti en declaraciones radiales. Detalló que lo sindican como protagonista de un video viral en el que se ve a un sujeto con remera de Chacarita, una máscara y varios tatuajes en los brazos conteniendo a un jubilado que pide, entre llantos, “que no nos peguen más”.

“Yo no soy esa persona. Me señalan como que soy ese sujeto y que yo inicié los incidentes. Quiero aclarar que yo no participé de ninguna marcha, no convoqué a nadie a nadie, ni soy organizador. Soy un padre de familia, y eso es lo que más me preocupa, porque estamos recibiendo muchas amenazas que repercuten en mi ámbito familiar”, afirmó.

El dirigente sostuvo que “la ministra de Seguridad va a tener que dar las explicaciones”, y la hizo “totalmente responsable de lo que pueda ocurrirme a mí y a mi familia”. “Tengo 3 hijas en edad escolar y se encuentran viviendo injustamente una situación que no le corresponde vivir a ningún ciudadano”, lamentó.

El señalado por la ministra Bullrich es hijo de Armando Capriotti, histórico dirigente de Chacarita, quien fue vicepresidente del club durante la gestión de Lis Barrionuevo. Su padre es además dirigente político del Partido Justicialista de San Martín, y actualmente se desempeña como asesor de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA.

“Mi apellido está directamente relacionado al club”, manifestó Leandro Capriotti en relación a los motivos por los cuales fue acusado. “La intencionalidad es atacar a ciudadanos, que nada tuvieron que ver con lo sucedido, para justificar la brutal agresión que se vio y es de público conocimiento. Además, esto sirve para dejar de lado el tema convocante, que es que nuestros abuelos y abuelas la están pasando mal”, analizó.

“Soy socio de Chacharita pero nunca fui dirigente del club. Pertenezco a una agrupación opositora al actual gobierno del club”, subrayó, y aseguró que el video viral “se lo acercaron” a Patricia Bullrich con clara intencionalidad, “y a partir de eso de generó un gran daño”. “A la ministra le servía dar ese título, pero es imposible que mi nombre llegue a ella por cuenta propia”, consideró.

El titular de la JUPE ya realizó una presentación judicial -una medida de habeas corpus- para preserva su integridad física y la de su familia. Además, evalúa los siguientes pasos judiciales a dar.

Denuncia penal y acusaciones por sedición y asociación ilícita

Esta mañana, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich; al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; a su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.

Según la denuncia, los disturbios del pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación fueron el resultado de una acción organizada que, bajo la excusa de una protesta en apoyo a jubilados, involucró a sectores de barras bravas de distintos clubes de fútbol, organizaciones gremiales y políticas.

El escrito sostiene que estos grupos, algunos de los cuales habrían recibido pagos de hasta 50 mil pesos, provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, causando heridos, incendios de vehículos oficiales y daños a bienes públicos.

Además, la denuncia menciona la participación del ex jefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien desde España difundió un video instando a la movilización. También se señala la posible responsabilidad de los intendentes Espinoza y Otermín, dado que en sus municipios se concentraron parte de los manifestantes que luego se trasladaron a la Plaza de los Dos Congresos.

El Ministerio de Seguridad pide que se investigue y se impute a los responsables bajo los delitos contemplados en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 del Código Penal de la Nación, enmarcados en la reciente Ley Antimafias.

Por otra parte, la cartera cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos sin analizar las pruebas ni verificar sus antecedentes penales. “Algunos de los liberados tenían antecedentes por lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que, según el ministerio, constituye un grave incumplimiento de las normativas procesales vigentes”, explicaron.

Por esta razón, la cartera que encabeza Patricia Bullrich evalúa presentar una denuncia por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público, además de solicitar que la causa pase a la Justicia Federal.