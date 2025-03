Robo en el supermercado “La Torre” de Belén de Escobar: Una detenida y un prófugo ya identificado

A menos de 48 horas del hecho, la Policía detuvo a una mujer de 29 años por el robo a mano armada ocurrido en el supermercado “La Torre”, ubicado en la calle Paseo de Julio a la altura de Asborno, en el barrio Philips, en Belén de Escobar, el martes a la noche. Su cómplice fue identificado y por el momento está prófugo, aunque los investigadores creen que está a punto de caer. En las últimas horas se realizaron 4 allanamientos por el caso, todos en esa localidad.

El robo ocurrió a las 20:15 horas, cuando 2 delincuentes, un hombre y una mujer armados con una escopeta, atemorizaron a empleados y 3 clientes durante varios minutos. Finalmente, se llevaron una caja registradora del comercio y un bolso con cortes de carne.

La comisaría primera, la Estación de Policía Departamental de Seguridad Escobar, el Grupo Táctico Operativo, el Comando Patrulla Escobar y la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Escobar, llevan adelante los operativos, aunque no brindaron más detalles para no entorpecer la investigación.

El caso sigue en curso bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 5 y el Juzgado de Garantías 3 de Escobar. Se esperan novedades en las próximas horas.