Ghi: “Nuestra prioridad es, al igual que la del vecino de Morón, poner como eje central a la seguridad”

El jefe comunal encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Legislativo moronense. En su discurso se refirió a las principales políticas que implementa el gobierno local, entre las que se destacan una fuerte inversión en materia de seguridad, obras, educación y salud.

Esta mañana, el intendente de Morón, Lucas Ghi, abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde detalló el plan de gobierno de su gestión y repasó los principales ejes para el 2025. El jefe comunal destacó la importante inversión que realiza la comuna en seguridad, obras, educación y salud.

“Nuestra prioridad es, al igual que la del vecino de Morón, poner como eje central a la seguridad ciudadana. La decisión está tomada, es un reclamo persistente de los vecinos y vecinas”, comenzó Ghi, quien adelantó las acciones a implementar: “Tenemos un abanico de medidas para disuadir a la delincuencia y colaborar con la policía en su función primordial de brindar seguridad. Por eso, hemos diseñado un esquema único e innovador en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos de la articulación entre todos los niveles del Estado en un ámbito común de trabajo en el que se optimizan los resultados y se hacen ajustes permanentes. Tampoco es menor el esfuerzo del Departamento Ejecutivo que, a través de las nuevas autoridades del área, ha posibilitado la puesta en la vía pública del 100 por ciento de nuestros móviles de seguridad ciudadana, que en pocos días llegarán a contar con personal policial en su totalidad. Y también hemos logrado reconectar un importante número de cámaras y alarmas vecinales”.

Al mismo tiempo, el intendente resaltó “el gran aporte que brinda a la seguridad el innovador plan “Escuelas seguras”, que en forma integral e inteligente combina todo tipo de recursos tendientes a garantizar la protección de nuestro bien más preciado, la seguridad de nuestros niños y niñas en el tránsito escolar”.

“Quiero expresar que hemos decidido avanzar en un renovado y moderno proceso en lo que concierne al centro de monitoreo local. No nos sumergimos en el antiguo dilema de cuántas cámaras incorporará el Municipio, sino que este año el proceso de inversión presupuestaria estará fijado en cómo se podrán procesar las imágenes de miles de cámaras, tanto del orden público como privado, que hoy reflejan la casi totalidad de las calles de Morón y la forma en que se le incorporará el sistema recursos de analítica e Inteligencia Artificial que permitirán prevenir y combatir con mayor y moderna eficiencia el accionar delictivo”, concluyó el jefe comunal en lo respectivo a seguridad.

Por otra parte, Ghi cuestionó el abandono del gobierno nacional de varias intervenciones que se encontraban en ejecución en la comuna. “En Morón no abandonamos ninguna obra y vamos a extremar todos los esfuerzos para la obra se termine, si tenemos una dificultad en materia de financiamiento estamos buscando distintas hojas de rutas para terminarlas que es lo que nos piden nuestros vecinos y vecinas. Hay obras que han sido desfinanciadas por el Estado nacional, pero nosotros las continuaremos, las terminaremos porque creemos que esa es la función del Estado, darle al vecino las condiciones para una mejor calidad de vida”, dijo.

En ese marco el mandatario, se refirió al tercer proyecto del Procrear que se construye en El Palomar: “No vamos a permanecer indiferentes, seguiremos movilizando toda nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de hacer para que esas 540 viviendas sean el derecho de 540 familias que merecen vivir en condiciones dignas y que saben que cuentan con este estado municipal para lograrlo y estamos extremando los esfuerzos. Le propusimos al gobierno nacional que nos transfieran la obra, queremos hacernos cargo, no tenemos vacilación a decir que Morón puede terminar esa obra. Es una obra compleja que necesita volúmenes de inversión importante, pero creemos ser lo suficientemente capaces de construir la operatoria jurídica, económica y administrativa para culminar ese proyecto”.

En el discurso ante el cuerpo legislativo, el intendente también destacó que las obras que se llevan adelante en las escuelas 50 y 43, así como también puso en valor la construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en la Sociedad de Fomento Almafuerte, y la intención de ser renombrado Papa Francisco “para honrar al santo padre, a quien le expresamos nuestro cálido saludo y por el cual hacemos votos para que recupere su vitalidad”, manifestó.

A su vez, Ghi mencionó que también habrá intervenciones en los centros de salud “Dr. Springolo”, “Malvinas Argentinas” y “Dr. René Favaloro”; y que se realizarán numerosas tareas junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbano en el barrio Carlos Gardel. Además, subrayó los proyectos de viviendas que se llevan adelante junto a la provincia de Buenos Aires en El Palomar, con 56 unidades habitacionales, y en Castelar Sur, con otras 40 viviendas.

“Nos vemos en la grata obligación de informar que estamos próximos a comprar otras 10 hectáreas, y con esto terminar de cerrar el polígono para el Parque Industrial Morón La Cantábrica y poder traer más industrias, más innovación, más consumo y más trabajo para nuestro pueblo”, agregó el intendente, al tiempo que detalló que esta nueva adquisición se realizará a partir del trabajo articulado con el Estado bonaerense.

El jefe comunal también destacó el proceso de recuperación en la céntrica Plaza de la Cultura y consideró que “ese fue el escenario donde muchas familias vieron la oportunidad para generar ingresos de economía de subsistencia, básicamente, y sobre eso se montaron algunas otras prácticas que claramente estaban reñidas con la ley y que daban en el entorno una desvalorización frente a la cual había que intervenir”. “Quiero destacar la intervención del Municipio en lo que hace el abordaje, porque hay un sector informal de la población económicamente activa que no tiene las garantías de la seguridad social, y lo que nos propusimos es no intervenir, como hacen en otro distrito, con la Policía desde una faz represiva. Decidimos hacerlo de manera articulada con la justicia, con las cámaras de comercio, con las organizaciones sociales. Se identificaron a 120 familias que efectivamente trabajan allí y que son vecinas de Morón que no realizan ninguna actividad ilegal”, expuso.

“Las identificamos, las formalizamos, las reconocimos y el Estado intervino integralmente y paralelamente recuperamos el espacio público, lo pusimos en valor y lo reordenamos”, sentenció.

Ghi también abordó las medidas que el Estado local implementa en materia sanitaria y mencionó que “proyectamos sumar modelos de acogimiento en Oncología e ir hacia modelos progresivos de circulación de pacientes en cirugía clínica y emergencia”. “Iniciar el uso de la herramienta telemedicina para la segunda opinión, con profesionales de diversas especialidades de hospitales públicos provinciales a través de la historia de salud, y continuar fortaleciendo el circuito de rastreo, diagnóstico y tratamiento de cáncer de cuello de útero, mama y colon”, dijo.

Al respecto, agregó que desde el Estado local “prevemos continuar con la vacunación de calendario en todos los Centro de Atención Primaria de la Salud, en el Hospital Municipal y el vacunatorio municipal, y lo mismo con las visitas a escuelas municipales, que incluye al 100 por ciento de las primarias del municipio detectando carnets incompletos y vacunando allí”. “La decisión es dar continuidad a la misma estrategia que venimos implementando durante el año pasado favoreciendo y optimizando el cuidado de la salud mental. En materia de zoonosis, continuaremos con las tareas de castración y aplicación de vacunas antirrábicas, como así también con el plan de atenciones veterinarias gratuitas”, subrayó.

Asimismo, Ghi adelantó que “estamos construyendo la Sala de Tomografía en el Hospital Municipal, en Monte y Córdoba, con un monto de inversión de más de 125 millones de pesos”. “Para eso se realizará toda la obra civil necesaria para la correcta instalación del equipo. Contará con una sala de control, desde donde se operará el mismo, habrá una sala de cambiado de pacientes, un sector de recuperación, un sector de procesamiento de imágenes y otro de atención al público”, manifestó.

Por otra parte, el intendente anunció que “pergeñamos un ambicioso proyecto para convertir a Morón en una “ciudad cultural”, para lo cual diseñamos un programa que tiene como objetivo central generar una serie de acciones para fortalecer los espacios y actividades artísticas y culturales de carácter independiente en todo el territorio de nuestra ciudad”. “De esta manera se realizarán en forma simultánea acciones estratégicas que serán presentadas en el marco del lanzamiento del programa “Morón, ciudad cultural”, que será el eje estructural del relanzamiento de las políticas culturales como gestión del gobierno municipal”. En ese marco se trabajarán proyectos vinculados a la legislación cultural, mecenazgo cultural, mejoramiento edilicio, auspicio para eventos independientes, estrategias de comunicación y gestiones conjuntas, y cursos y capacitaciones en gestión cultural.

En materia educativa, en “el presente ciclo escolar se sumará una nueva iniciativa para las escuelas, el programa “Quinto acampa”, dando una línea de continuidad al proyecto pedagógico propuesto para los sextos años”. “Se trata de dos días y una noche de pernocte para los alumnos de quinto año del nivel primario, llevándose a cabo en los espacios naturales con lo que cuenta nuestro distrito, para fomentar el cuidado de sí mismos y de los demás”, explicó. Al tiempo que destacó la iniciativa “Sexto al mar”, que tiene “resultados son altamente satisfactorios, ya que chicos y chicas que tienen una evolución en su integración, en sus capacidades cognitivas fruto de la experiencia, conocen el mar a través de la intervención del Estado”.

“Creemos en un Estado que articula democráticamente con los otros Estados, con los privados y con la sociedad civil para buscar una mejora permanente en la calidad de vida de los ciudadanos, no para complicar la vida, como parece ser el objetivo del gobierno nacional. Y tampoco creemos en el individualismo. Esa forma de vida ya la hemos sufrido los argentinos y nos ha costado mucho recuperarnos. Somos partidarios de la solidaridad, del interés colectivo y que la política es la única forma para que las sociedades crezcan en forma igualitaria y sin discriminaciones”, concluyó Lucas Ghi.