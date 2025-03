Escobar: en cuatro días llovió lo equivalente a todo marzo

En las últimas 96 horas, el partido de Escobar experimentó precipitaciones excepcionales, acumulando más de 187,4 milímetros de agua. Esta cifra representa el 96% del promedio histórico de lluvias para el mes de marzo, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.Todas las áreas de gobierno del Municipio trabajan desde el viernes para paliar las consecuencias del temporal de lluvias.

Este fenómeno climático provocó anegamientos en varias calles del distrito. Sin embargo, gracias a las obras de saneamiento de arroyos y la construcción de nueve reservorios, no se registraron inundaciones significativas.El personal municipal de Defensa Civil, Infraestructura, Espacios Públicos, Seguridad, Bomberos y Desarrollo Social continúan trabajando en todas las localidades del partido de Escobar.

Defensa Civil informó que “está previsto que haya una disminución en las precipitaciones en las próximas horas. Sin embargo, como nuestro municipio es un partido se encuentra en la parte baja de todas las cuencas, aún esperamos un gran caudal de agua proveniente de otras jurisdicciones vecinas por lo que los arroyos podrían continuar con gran caudal de agua. Por ese motivo, seguiremos en alerta”.

A través de sus redes sociales, el Municipio comunicó: “Nuestros equipos seguirán en las calles durante las tormentas y una vez que pasen también. Mientras tanto, todos y todas podemos colaborar evitando que haya basura en las calles”. Mientras que, el secretario general Beto Ramil destacó: “El escurrimiento del agua es mucho más rápido de lo que sería si nuestra gestión no hubiera trabajado en el tema desde el primer día: el saneamiento de los arroyos, las obras hidráulicas, y la construcción de nueve reservorios con capacidad para 31 millones de litros de agua. Sabemos que falta, pero se hizo mucho y seguiremos haciendo”.

Se recomienda a la comunidad extremar las medidas de seguridad: mantener los celulares cargados, no sacar basura, evitar tocar postes y no circular por las calles si no es necesario. Ante emergencias, comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta, o a Defensa Civil, al 103 o al (11) 3554-6825.