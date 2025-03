“Me cog… todos los días”: La toxi se subió al colectivo y escrachó al chofer

Una mujer se subió a un colectivo de línea y comenzó a reclamarle al conductor de la unidad, quien le decía que no quería hablar con ella. La secuencia duró varios minutos en los cuales la mujer pasó por varios estados de ánimo mientras el hombre conducía.

"Me cog… todos los días": La toxi se subió al colectivo y escrachó al chofer — SM Noticias (@SMnoticias) March 3, 2025

Aparentemente la secuencia tuvo lugar en Don Torcuato, cuando la mujer subió al colectivo e increpó al chofer de la unidad. Según el reclamo, ambos mantienen una relación amorosa a espaldas de la esposa del colectivero.

Durante la secuencia que fue captada por un pasajero, el resto de las personas le insistía a la mujer que no le interesaban sus problemas y que sólo querían llegar a su destino. “Me coge todos los días”, quiso explicar la muchacha, a lo que una señora le respondió: “no es culpa nuestra si vos te dejás”.

Al inicio del video, la mujer intentó robarle las pertenencias al hombre con la intención de que baje, pero se equivocó y tomó las cosas del encargado de fichar la unidad, por lo que tuvo que volver. Luego, a lo largo del viaje se la pudo escuchar llorando, gritando y hasta insultando al hombre, quien sólo se limitaba a realizar su trabajo.

“Me caminé todo Don Torcuato y no me parabas”, le recriminó la chica, lo que da a entender el lugar de la secuencia. En otro tramo del viaje, una pasajera intentó consolarla y decirle que no valía la pena el espectáculo que estaba dando.