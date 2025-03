Otro ataque de “cabachorros” en un Quilmes donde la tracción a sangre está romantizada

El progresismo de Quilmes no prohibió la tracción a sangre, es más, la reglamentó. Las garantías no son solo para los delincuentes, sino también para los que ejercen el maltrato animal. Volvieron a atacar los impunes “cabachorros”. La victima iba en bicicleta por Jujuy y Avenida Calchaquí. A pesar de que no se resistió, un mugroso lo terminó golpeando en el rostro.

Otro ataque de “cabachorros” en un Quilmes donde la tracción a sangre está romantizada https://t.co/S7TWQ4R7fm Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEC1Po pic.twitter.com/y6QaGBwrX6 — SM Noticias (@SMnoticias) March 1, 2025

Ocurrió noches atrás, cerca de las 4 de la mañana, cuando un joven se movilizaba por las incendiadas calles del límite entre Quilmes y Bernal Oeste.

Se manejan impunes, usando un carro tirado por un caballo como pantalla de vulnerabilidad, pero en realidad esconden violencia e instinto asesino. Lo atacaron de a cuatro, armados. Lo bolsiquearon, le sacaron todo lo que tenía encima, además de su bicicleta y su mochila.

Antes de irse, abusivo, una de las ratas le dio un golpe en el rostro a la víctima, que ya había entregado todo. Pero para la intendenta Mayra Mendoza, las victimas del sistema son los criminales. Mientras todo siga igual, la cosa se pondrá peor.