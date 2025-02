Lucas Ghi: “Redoblamos esfuerzos para mejorar la seguridad, la infraestructura y el empleo en Morón”

El jefe comunal brindó una conferencia de prensa a periodistas locales y repasó los principales ejes de su plan de gestión para el 2025. Entre los temas más destacados se encuentran la prevención del delito, obras y educación como prioridades. Asimismo, se refirió al escenario electoral, puntualmente a la eliminación de las PASO y al desdoblamiento de las elecciones en territorio bonaerense.

Ayer por la mañana, el intendente de Morón, Lucas Ghi, brindó una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, donde detalló las prioridades de la gestión municipal para el 2025. Entre los temas más destacados se encuentran la seguridad, la continuidad de las obras públicas y la educación.

En materia de seguridad, Ghi destacó la designación de Damián Cardoso al frente de la Secretaría de Seguridad, y explicó que “esta nueva conducción viene acompañada de una serie de reconfiguraciones en materia de seguridad y prevención para optimizar los recursos y mejorar la respuesta a los vecinos”.

También resaltó que “hemos construido un sistema de videovigilancia con más de 800 cámaras, hemos implementado alarmas comunitarias y estamos reforzando la articulación con el Departamento Judicial de Morón para que las sentencias tengan un efecto preventivo”.

En cuanto a obras e infraestructura, el jefe comunal subrayó: “Todas las intervenciones que veníamos ejecutando con el Estado nacional no las vamos a abandonar de ninguna manera. Estamos trabajando en un nuevo esquema de financiamiento para garantizar su continuidad”. Además, afirmó que “en muchas de esas obras vamos a contar con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en infraestructura sanitaria y educativa”.

En lo que respecta a educación, Lucas Ghi detalló: “Seguimos gestionando la finalización de la Escuela Primaria 50, que es una prioridad. A diferencia de otras obras, aquí el financiamiento debe ser garantizado por el Estado, ya que el beneficio es para toda la comunidad”. Y agregó: “Cada una de las obras que están discontinuadas porque tenía el Estado Nacional como protagonista está siendo objeto, por parte de un trabajo nuestro, de que se les debe dar continuidad y ser finalizadas”.

Además, el alcalde moronense se refirió al proyecto de revitalización del terreno donde se encontraba el viejo estadio del Deportivo Morón: “Hablamos con la empresa dueña del terreno para que desarrolle esa tierra, la ponga en valor y revitalice ese centro de la ciudad. Estamos próximos a arribar a un acuerdo para que se haga una intervención en este lugar, se lo jerarquice, se lo mejore y se lo parquice. Hasta tanto se lleve adelante el proyecto original, que incluye desarrollo, construcción de viviendas, oficinas, comercios y servicios”.

En materia de empleo, el intendente destacó la importancia de la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica: “Estamos tendiendo puentes con muchas empresas que operan en Morón para que contemplen, dentro de sus planteles, a vecinos en búsqueda laboral. Además, impulsamos la ampliación del predio, dotándolo de la infraestructura necesaria para atraer inversión privada y generar empleo directo e indirecto”.

Y en cuanto a las intervenciones en el espacio público, Ghi destacó la transformación de la Plaza de la Cultura, junto a la Universidad de Morón: “Ahí había un fenómeno social complejo, con más de mil personas que buscaban su economía de supervivencia, pero también situaciones que fueron adquiriendo ribetes más oscuros. Frente a eso, decidimos abordar el problema con una mirada integral, poniendo en el centro a la vecina y al vecino de Morón, en su mayoría mujeres de entre 45 y 60 años, que quedan fuera del mercado laboral y aún no pueden jubilarse, pero que tienen la responsabilidad de sostener una familia. Nuestra respuesta no es la represión ni la expulsión violenta, sino la formalización de estas actividades, con alternativas concretas para que puedan desarrollarse de manera segura y ordenada, garantizando a su vez que el espacio público sea verdaderamente de todos y todas”.

Ya en lo político, Lucas Ghi reafirmó su apoyo al gobernador Axel Kicillof: “Vemos una intención deliberada de debilitar la gestión del gobernador, y yo me voy a poner a su lado para acompañarlo. No se trata solo de respaldar a un dirigente, sino de defender a los 18 millones de bonaerenses que dependen de su gobierno. Como a mí me gustaría que quienes se sienten contenidos en esta experiencia de gobierno se pongan a disposición y trabajemos en conjunto, porque no es solo la suerte de un intendente, sino la calidad de vida de los 350.000 vecinos y vecinas de Morón”.

Asimismo, consultado sobre la eliminación de las PASO a nivel nacional, el jefe comunal consideró que el objetivo para el que se crearon “no se cumplió”. “En este momento me parece razonable suspender las PASO a nivel nacional, y me parecería razonable suspender las PASO a nivel provincial también”, agregó, y aclaró que es “es un tema que deberá resolver la Legislatura” bonaerense.

Y en el mismo sentido, sobre un posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, afirmó que “es una alternativa interesante para los que gobernamos y estamos haciendo las cosas bien”. “El desdoblamiento electoral haría que se ponga el eje en la gestión local y no en las discusiones nacionales”, sentenció.

Por último, ante la pregunta sobre la reelección indefinida de los jefes comunales, el mandatario moronense planteó “no debería haber un limitante” a la cantidad de mandatos. Sin embargo, dijo que “no lo ocupa” el tema ni la gestión para derogar la ley que limita la reelección indefinida. Trabajar en eso “sería deshonrar el voto de la comunidad, que pretende que nosotros estemos plenamente a otra cosa”, y no a discutir este tema, cerró.