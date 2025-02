Detuvieron al jugador Alan Sosa, acusado de violencia de género y secuestrar a su novia en La Plata

El jugador de Gimnasia, de 21 años, fue aprehendido en la noche del martes por personal de la comisaría 13 de Gonnet, en La Plata, acusado de “privación ilegitima de la libertad y coacción agravada por el vinculo” tras ser denunciado por su novia, Sofía Szepietowski, de 24 años.

Tras un llamado al 911 de la misma mujer, personal policial arribó al domicilio de la calle 505 al 2000, alertados de que el jugador la había violentado y secuestrado.

Según la información policial que detallamos desde “Las mañanas con Andino”, por la TV Pública, al arribo del móvil la presunta víctima se encontraba en estado de nerviosismo y llorando, tras haber discutido con Sosa, con quien convive hace 8 meses. Además denunció que quiso subirse a su vehículo con intenciones de irse de la casa, pero el sujeto le sacó las llaves del portón eléctrico, impidiéndole la salida.

Finalmente, el deportista fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, quien indagará al jugador en las próximas horas.

Las publicaciones de Sofía en Twitter

La joven que denunció por violencia de género y privación ilegitima de la libertad al jugador de Gimnasia Alan Sosa, publicó durante toda la noche mensajes relacionados al calvario que vivió durante la noche del lunes.

3 de la mañana en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo medico? Y me decia “amor de mi vida”, todo se paga y no me importa cuando, asi como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Deberia haberme ido hace mucho, tenian razon.

— Sofi (@szepietowskiso) February 25, 2025