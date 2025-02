Vicente López: Últimas funciones en homenaje a David Lynch en el Cine York

Esta semana llegan las últimas funciones del ciclo que conmemora a este reconocido director estadounidense. Hasta el domingo 2 de marzo los vecinos podrán disfrutar en el Cine York, en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, algunas de sus películas más emblemáticas.

David Lynch fue un director de cine, guionista, artista, actor y productor musical. Fallecido el pasado 15 de enero, se trata de uno de los cineastas más reconocidos de los últimos tiempos. Es autor de grandes obras, tales como “Eraserhead”, “Blue velvet” y “Mulholland Drive”, así como la serie de televisión “Twin Peaks”.

A lo largo de su carrera fue homenajeado con diversos premios, tales como el Óscar honorífico en 2019; el premio de mejor director en 2001 por “Mulholland drive”; la “Palma de oro” en 1990 por “Corazón salvaje” en el Festival Internacional de Cine de Cannes; y el “León de oro especial” en el Festival Internacional de Cine de Venecia, a la vez de recibir varias nominaciones en estas reconocidas premiaciones.

Las funciones serán entre los días miércoles y domingo en dos horarios, a las 18:30 y 21 horas. Los vecinos podrán disfrutar de 7 títulos diferentes, “Una historia sencilla”, “Twin Peaks: Fire walk with me”, “Carretera perdida”, “Mulholland Drive”, “Pretty as a picture: The art of David Lynch”, y dos selecciones de piezas breves.

Para conocer el detalle de la programación, los interesados hacer click aquí.

Será una oportunidad única también para conocer al mítico Cine York, un espacio con más de 100 años de historia en el barrio de Olivos. Dependiente del Municipio de Vicente López, el emblemático espacio es utilizado para ofrecer ciclos de cine gratuitos para los vecinos.