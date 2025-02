Mearon en el tren y la Policía los obligó a limpiar con la remera: “El personal de limpieza no está para ustedes”

Dos asquerosos orinaron arriba del tren San Martín a la vista de los pasajeros, quienes ante esta situación avisaron a la Policía. Los efectivos obligaron a ambos a limpiar la formación con su ropa.

El video del momento quedó registrado y se puede ver a los dos sujetos siendo obligados a limpiar entre los asientos del tren. “¿Qué se piensan? ¿Que el personal de limpieza acá está para ustedes?, le dijo uno de los uniformados.

“¿Qué se piensan que los pasajeros tienen que estar oliendo lo que ustedes tiran?”, les señaló también el policía mientras les indicaba los lugares donde había circulado el orín.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en un tren que circulaba en sentido a Retiro. El uniformado a su vez les recordó que se trataba de la última formación del día y que si no terminaban, no los iba a dejar bajar. “Estamos en Sol y Verde, la próxima es la de ustedes (José C. Paz), me los voy a llevar hasta San Miguel”, amenazó.