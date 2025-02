San Justo: No se resistió al robo de su auto, igual le dispararon

Otra vez ruines que eligen quien vive y quien no en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno de Axel Kicillof desafecta policías, la delincuencia tomó el control de las calles, en particular de la zona oeste del conurbano, donde horas atrás balearon a un vecino que no se resistió al robo de su auto.

San Justo: No se resistió al robo de su auto, igual le dispararon https://t.co/pMTDbNzRXf Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/WsYEBDxgkr — SM Noticias (@SMnoticias) February 19, 2025

Ocurrió el viernes por la tarde en San Justo. Los roñosos caminaban impunes por la calle Rivera Indarte buscando a quien asesinar. Encontraron a un hombre que llegaba a su domicilio. Le tiraron a matar.

Con el vecino baleado, tirado en la calle, y la alarma vecinal sonando, el único que intentó parar la fuga de los criminales fue un camionero. De todos modos, los atacantes huyeron, con la zona liberada, por la calle Florencio Varela.

“Por suerte fue orificio de entrada y salida”, comenta a SM Noticias el hijo de la víctima, en la naturalización de una anormalidad, que te peguen un tiro para robarte.

De los chorros, nada se sabe. “Ya fui a la comisaria y a la fiscalía y nada, por el momento”, señala.

El vehículo, un Toyota Etios color blanco, patente AC651RK, tampoco apareció.