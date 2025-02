Ramallo: Toda una ciudad preocupada por el posible traslado del bingo local

Al mismo tiempo, un pequeño grupo de vecinos en Escobar se opone a la llegada de este emprendimiento al distrito.

Decenas de familias alertas, más de 100 puestos de trabajo en juego, una biblioteca desamparada y un pronunciamiento unánime del Concejo Deliberante. Este es el telón de fondo en la ciudad de Ramallo, cuya comunidad ya expresó toda su preocupación por el posible traslado del bingo local. Paradójicamente, en simultáneo, un pequeño grupo de vecinos de Escobar se opone al desembarco de este bingo en el distrito.

El Bingo Ramallo funciona en dicha ciudad bonaerense desde 1998 y es un actor clave para el desarrollo de la economía doméstica. Por eso, la posible mudanza de este emprendimiento a la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, provocó una fuerte inquietud entre los vecinos. El reclamo se hizo escuchar y llegó hasta las máximas autoridades del Municipio.

En este sentido, el Concejo Deliberante de Ramallo sentó su postura con una votación por unanimidad de un proyecto que manifiesta la preocupación ante el posible cierre del espacio de recreación y la necesidad de generar canales de diálogo para tener certezas y llevar tranquilidad a los empleados, sus familias e instituciones involucradas. En el marco de una sesión extraordinaria, los concejales coincidieron en solicitarle al gobernador que, por intermedio de Loterías y Casinos, brinde información clara y precisa al cuerpo deliberativo local e intervenga para garantizar su continuidad. También reclamaron el apoyo de las cámaras provinciales para sostener los puestos de trabajo.

Adrián Lescano, presidente del Concejo Deliberante, se refirió al consenso logrado en el Legislativo: “Existe una predisposición del conjunto de los bloques de aunar criterios y tomar el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar el tema, en especial la continuidad de los puestos de trabajo”.

La posible partida del Bingo Ramallo no solo pone en vilo a más de 100 familias que se quedarían sin sustento, sino también amenaza el funcionamiento y la continuidad de la Biblioteca Popular Estrada, elegida como destinataria de los beneficios que, por ley provincial, debe recibir alguna entidad de bien público del lugar donde está emplazado el salón de juegos de azar. “La biblioteca es un actor de nuestra sociedad que no debe quedar aislado y con el cual hay que interactuar y ver qué medidas tomar entre todos para oponernos o resistirnos y que esto no se lleve a cabo”, afirmó el concejal Luis Algasibiur.

En definitiva, la comunidad de Ramallo se aferra a la posibilidad de mantener este espacio recreativo en su ciudad, mientras que en Escobar, a pesar de algunas resistencias, comienzan a ver con buenos ojos la llegada de un emprendimiento que promete inversiones, la generación de cientos de puestos de trabajo y la contribución con fondos para entidades de bien público. Según el proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Escobar, será la cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín la destinataria de los fondos que mensualmente el bingo deberá aportar por ley.