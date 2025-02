Julio Zamora se reunió con Juan Schiaretti en Córdoba

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la capital de esa provincia. Además, el mandatario bonaerense, acompañado por el jefe comunal de Villa María, Eduardo Accastello, visitó el Festival Internacional de Peñas de la ciudad. Durante el encuentro con el ex gobernador, Zamora afirmó: “Tenemos grandes coincidencias sobre lo que los argentinos soñamos. Buscamos un país y provincias que trabajen en conjunto, apoyando a todos los sectores productivos para que crezcan en armonía y con apoyo de un Estado presente y federal”. Y agregó: “Buscamos un país que se construya con respeto y diálogo. Queremos que se traten los temas que realmente importan, gestionando con compromiso las soluciones para aquellos sectores que hoy sufren por la falta de atención y empatía”. Asimismo, el ex gobernador de Córdoba expresó: “No quedan dudas sobre nuestros puntos en común respecto al país que los argentinos nos merecemos y debemos construir. Queremos un país que crezca a partir del estímulo a los sectores productivos, la industria y el campo, promoviendo la generación de empleo y un verdadero federalismo”. “Buscamos un país en serio, sin discursos violentos, donde nadie quede afuera de la agenda de temas a tratar. Trabajaremos mancomunadamente para cumplir con estos objetivos”, añadió. Por otro lado, durante la visita al Festival Internacional de Peñas, Julio Zamora y Eduardo Accastello firmaron un convenio que tiene por objeto establecer un marco de cooperación recíproca entre ambas partes, en materia de seguridad y turismo. Durante la recorrida por el evento, el jefe comunal de Tigre destacó: “Firmamos un convenio muy importante junto a Eduardo Accastello, intendente de Villa María, con quien iniciamos un diálogo en Tigre hace poco más de un mes sobre seguridad y la necesidad de ampliar esa charla a otros horizontes. Hoy vemos en esta ciudad próspera cómo un espectáculo de primer nivel internacional es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio, empresas privadas y organizaciones de la comunidad. Nos llevamos la idea de incorporar a nuestra gestión muchas de las políticas exitosas que ha desarrollado el gobierno de Villa María”. Por su parte, el mandatario de Villa María mencionó: “La verdad que fue una jornada muy productiva, compartiendo iniciativas entre Tigre y Villa María en seguridad, turismo y desarrollo productivo. Destacamos a Tigre como un modelo nacional en muchas de estas áreas, con experiencias que queremos imitar, mientras que Julio también busca sumar en su distrito algunas de nuestras gestiones. Tenemos una gran química y dos modelos de gestión exitosos, y sin duda vamos a aprovechar la experiencia que él aporta”.