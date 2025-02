Oscar Marin: “En Hurlingham los vecinos empezamos a pensar en alternativas para el futuro que sean de nuestro distrito”

A través de sus redes sociales, el dirigente de Hurlingham y ex concejal, el abogado Oscar Marin, convocó a los vecinos “a pensar nuestra ciudad, a pensar juntos el distrito en el que queremos vivir”. En diálogo con SM Noticias, se refirió a su propuesta, y dio su mirada sobre la actualidad del partido.

Inicialmente, Marin planteó que el principal problema que enfrentan los vecinos de Hurlingham es la inseguridad. “Los vecinos vivimos preocupados por la seguridad. Sufrimos como todo el conurbano los motochorros, los robos en viviendas particulares y comercios, y diferentes hechos que no salen en las noticias”, dijo.

“Me parece que quienes tienen la responsabilidad de ocupar los cargos más altos de la Municipalidad no viven en nuestro distrito y nadie lo dice. No conocen nuestra ciudad”, aseguró. “¿Saben los vecinos que el secretario de Seguridad de Hurlingham es del sur del país y no conoce el distrito?”, lanzó.

El dirigente consideró además que el gobierno municipal no ejecuta eficientemente los recursos presupuestarios. “No es el momento para, por ejemplo, acondicionar un lugar de control de cámaras de seguridad cuando apenas hace 2 años que se inauguró”, manifestó. Y dio otro ejemplo: “En materia de higiene urbana, hay contratos multimillonarios con privados, y después ves juntando a camiones municipales juntando basura”.

En ese sentido, agregó que “las tasas municipales aumentan todos los meses gracias a la complacencia de un Concejo Deliberante que solo está para levantar la mano en defensa de sus propios intereses”.

Por otra parte, el ex edil se refirió a su paso por el Legislativo: “Tuve una buena experiencia y pude llevar adelante muchos de los reclamos que hacían los vecinos en ese momento”. “En Villa Club, por ejemplo, cumplimos con una histórica demanda de los vecinos, que fue la obra de desagüe para terminar con las inundaciones.

“En Villa Alemania también cumplimos con los vecinos que reclamaban las luminarias, ya que era una zona muy oscura y pudimos lograr la iluminación”, recordó.

Finalmente, el doctor Oscar Marin opinó sobre las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, y pronosticó que, “lamentablemente, vamos a seguir sufriendo las políticas de quien quiere llevar adelante la destrucción de un sistema de salud y seguir aniquilando jubilados, ya que para este gobierno nacional son una carga”. La administración libertaria “no quiere hacerse cargo de nada que le pueda producir gastos, y traslada todo a las provincias”, lanzó.

“Lo vemos con la provincia de Buenos Aires, a la cual no le giran los fondos que le corresponden, interrumpiendo de esta forma las políticas del gobernador Axel Kicillof”. “Esto indudablemente afecta las políticas provinciales y distritales, pero en Hurlingham los vecinos empezamos a pensar en alternativas para el futuro que sean de nuestro distrito. Aquellos que solo vienen a Hurlingham por intereses personales, que vayan pensando en volver a sus lugares”, finalizó.