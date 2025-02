Fuga de presos en una comisaría de Caballito: Cómo avanza la investigación y que dijeron desde el gobierno de la Ciudad

Fueron 6 los detenidos que escaparon tras maniatar a 2 oficiales. Solo 2 fueron recapturados, y 4 permanecen prófugos, entre ellos, un barrabrava acusado de matar a un financista en Almagro. La información de la mano de la periodista de este medio, Carolina Bisgarra, desde el aire del canal IP.

En la tarde del domingo, 6 presos se fugaron de la Alcaidía 6 Anexo A, ubicada en Díaz Vélez al 5100, del barrio de Caballito, tras maniatar al jefe policial de servicio y robarle el teléfonoAl momento, 2 de ellos fueron recapturados, pero 4 permanecen prófugos.

Según la Policía de la Ciudad, los detenidos aprovecharon el momento de las visitas para atacar al jefe de la dependencia y escapar. Tomaron un taxi y huyeron en dirección a Lanús, donde la Policía bonaerense los busca intensamente. Cámaras de seguridad dejaron registro del escape.

Entre los fugados está Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias “Calabaza”, de 39 años, un barrabrava del club Atlanta acusado del asesinato del financista Carlos Walter Molina en noviembre de 2021. Este malviviente estuvo prófugo durante 2 años hasta que lo capturaron en diciembre de 2023, mientras intentaba cruzar a Brasil. El Ministerio de Seguridad ofrecía 3 millones de pesos de recompensa por su captura.

El resto de los profugados son Axel Eduardo Ríos, de 25 años, ciudadano argentino, con prisión preventiva por robo agravado; Matías Ferrari, de 38, argentino, detenido con prisión preventiva por robo agravado; y Adrián Emanuel Martín, de 41 años, detenido por averiguación de robo desde el 7 de enero de este año.

En cuanto a los recapturados, son Kevin Alexander Aguilar Salazar, de 31 años, ciudadano peruano acusado de robo agravado en poblado y en banda; y Brian Ezequiel Benavídez, de 24 años, detenido con prisión preventiva por robo.

Por estas horas, la Policía de la Ciudad y la Bonaerense realizan operativos en Lanús y otras localidades del sur del conurbano para dar con el paradero de los prófugos restantes.

Tras la fuga, en una conferencia de prensa realizada el domingo por la noche, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, afirmó que los presos no se fugaron, sino que les abrieron la puerta. “Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta”, subrayó.

Asimismo, añadió: “Los presos son un problema de la gestión anterior del gobierno nacional, no de la ciudad”. “El año pasado tuvimos un 35 por ciento más de detenidos y no hay dónde ponerlos en la Ciudad”, expresó.

El funcionario de Jorge Macri dejó en claro que, a pesar de la superpoblación que enfrenta la Ciudad, los presos pertenecen a la Nación. “Con la actual gestión estamos trabajando en conjunto para resolverlo”, aseguró.

Y completó: “Hasta que tengamos la cárcel de Marcos Paz no podemos hacer otra cosa. No podemos inventar más lugares en nuestras dependencias”.

Por otra parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó esta mañana una reunión con la cúpula de la Policía de la Ciudad y exigió “cero tolerancia con los policías deshonestos que mancha el uniforme”. Destacó además que todos los fugados tenían prisión preventiva, y debían estar detenidos en un penal, no en una comisaría porteña.

Lo acompañaron la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso; el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio; el Jefe de la Policía, Diego Ariel Casaló, y la cúpula de la fuerza.

“El personal que estaba en la alcaidía de mínima cometió graves negligencias y de máxima está sujeto al secreto del sumario a investigación y en los próximos días se va a dilucidar. Hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga porque alguien les permite que salgan”, reiteró, por su parte, el titular de la cartera de Seguridad porteña.