Malvinas Argentinas fue declarado territorio libre de pirotecnia

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza. La iniciativa, impulsada por el intendente Leo Nardini, busca proteger a los sectores más vulnerables. El jefe comunal y Noe Correa se reunieron con proteccionistas, familias de personas con discapacidad, entre otras, para dar a conocer la medida.

El Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas aprobó por unanimidad, hace unos días, el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Leo Nardini para declarar al distrito como territorio libre de pirotecnia.

Ahora, el jefe comunal y la secretaria general, Noe Correa, se reunieron con proteccionistas, familias y asociaciones de personas con discapacidad y representantes de áreas clave del municipio, para dar a conocer la ordenanza 2645/24 que prohíbe el uso, la venta, la compra, el almacenamiento, la manipulación, carga y descarga de cualquier tipo de material pirotécnico.

El proyecto, que promueve la política de “pirotecnia cero”, se implementará especialmente en vísperas de las próximas fiestas de fin de año. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables, como los niños con autismo, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas, quienes suelen sufrir los efectos negativos de los estruendos provocados por la pirotecnia.

“Con esto buscamos el bienestar de las familias, evitar conflictos, porque podemos celebrar de otra manera. Este paso que damos hoy es un compromiso con la seguridad, la empatía y la convivencia pacífica, parte de los valores que queremos intensificar en nuestro distrito”, expresó Leo Nardini al respecto.

Y agregó: “Venimos trabajando esto desde hace muchos años, no es algo repentino para perjudicar una venta. Es un cambio cultural que no es fácil pero creemos que es por un bien común, no para generar un mal a otro”.

Por su parte, Noe Correa, dijo: “Celebro este momento y avanzar en estas temáticas. No es en vano reunirnos porque se generan dinámicas muy necesarias. Se genera una unión entre vecinos, todos participando por un fin para mejorar la convivencia”.

La ordenanza seguirá siendo acompañada por campañas de concientización para difundir la importancia de estas medidas y promover alternativas más inclusivas para celebrar las fiestas.

De esta manera, Malvinas Argentinas reafirma su compromiso con la construcción de un territorio más solidario, donde todos puedan disfrutar de manera segura y respetuosa.

Para denuncias sobre pirotecnia sonora, comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal al 0800-222-0911, las 24 horas.