Desde el Sindicato Municipal celebraron los pases a la Carrera Hospitalaria y a planta permanente en Vicente López

Mediante un comunicado de prensa, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, que tiene como secretario general a Victorio Pirillo, destacaron que “pese a la crisis económica y el ajuste a nivel nacional, en Vicente López continúan los pases a la Carrera Hospitalaria y a planta permanente”.

En un Cine York colmado por trabajadores, y en un clima festivo y cordial, se llevó a cabo el acto oficial que consagró los pases del personal del área de Salud a la Carrera Profesional Hospitalaria y los pases a planta permanente. “Todos estos derechos fueron consagrados por acuerdos paritarios, producto del diálogo constructivo y propuestas que distinguen al municipio y lo ponen a la vanguardia de la reivindicación de todos los derechos laborales” explicaron desde el Sindicato Municipal.

Entre los logros destacados se encuentran, el plus del 20% para el sector de Salud; la ratificación del plus del 30% y 40% para el personal docente municipal por sobre los acuerdos paritarios provinciales; el pago del Samo/Ford; el régimen de franqueros; días de stress, insalubridades en áreas determinadas; y el plus por actividades en áreas críticas y áreas cerradas, entre otros.

“Esta mecánica, que viene siendo costumbre o práctica institucionalizada en el Municipio, ha arrojado como fruto, entre otros, el pase a planta permanente de 3800 trabajadores, casi 700 trabajadores a la Carrera Profesional Hospitalaria, y más de 4300 ascensos de categorías. También se ha reconocido a la Enfermería como actividad profesional, y se ha distinguido a empleados con una larga trayectoria en el Municipio. Todos logros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López”, aseveraron en el comunicado emitido por la entidad que conduce Victorio Pirillo.

Cabe destacar que, un momento emotivo del acto fue cuando se recordó al trabajador municipal y locutor recientemente fallecido Walter Olguín, quien recibió un caluroso aplauso por parte del auditorio de pie.