Cine en Vicente López: La nueva cartelera de diciembre presenta “El secreto de sus ojos”

Durante todo el mes de diciembre los vecinos podrán disfrutar de una gran variedad de películas nacionales e internacionales, de forma gratuita, en los lugares emblemáticos de la ciudad como el Centro Cultural Munro, el Cine York y los Estudios Lumiton.

El Cine York, de Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, recibe el último mes del año con diferentes propuestas. Del 4 al 7 de diciembre llega el Homenaje a Eliseo Subiela, quien fue un director de cine y guionista argentino. Algunos de los títulos que se proyectarán son “La conquista del paraíso”, “Hombre mirando al sudeste”, “Últimas imágenes del naufragio”, “El lado oscuro del corazón”, “Las aventuras de Dios”, “No mires para abajo”, “Rehén de ilusiones y “Paisajes devorados”.

Desde el 11 al 13 de diciembre se celebra el cierre de la temporada del ciclo “Miradas argentinas”, que este año alcanzó los 222 títulos nacionales y más de 30 mil espectadores, buscando ampliar la perspectiva sobre el cine nacional. Se presentarán películas emblemáticas como “El secreto de sus ojos”, “Los tallos amargos”, “Raúl, “La democracia desde adentro”, “Yo, sor Alice”, “El proceso” y “Revelar, indicios de identidad”.

Por otro lado, el 14 y 15 de diciembre se proyectarán films del director y crítico Raymundo Gleyzer. Fue un visionario que capturó la sociedad argentina de la década de 1970 con una mirada cruda y realista, desde el cine documental.

Se acompañará su carrera con obras como “La tierra quema”, “Ocurrido en Hualfín”, “Swift 1971”, “Los traidores”, “México”, “La revolución congelada”, “Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan: La huelga obrera en la fábrica Insud”, “Quilino”, “Nuestras Malvinas” y “Ceramiqueros de Traslasierra”.

Por otra parte, del 5 al 15 de diciembre en el Centro Cultural Munro, en Vélez Sarsfield 4650, Munro, se presenta un ciclo dedicado a John Cassavetes, actor, director y uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Los jueves y domingos los vecinos podrán disfrutar títulos como “Faces”, “Shadows”, “Husbands”, “A woman under the influence”, “The killing of a chinese bookie” y “Opening night”.

Por otra parte, continúan las visitas guiadas gratuitas en los Estudios Lumiton de Sargento Cabral 2354, Munro, y una vez al mes se presenta el evento “Recorrida + película”, que incluye la proyección de un clásico de los Estudios Lumiton. Se llevan a cabo todos los miércoles de diciembre a las 14, 15 y 16 horas, a cargo de Raúl Manrupe, y el miércoles 18 a las 15 horas se realizará la proyección de “Casamiento en Buenos Aires” .

Por último los vecinos pueden acceder a la plataforma web de los Estudios Lumiton, haciendo click aquí, para disfrutar de ciclos online como “Vecine de autor”, con las obras de ViIrna Molina y Ernesto Ardito; “Clásicos del Lumiton”; y las obras del director y guionista finlandés Aki Kaurismäki.