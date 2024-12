San Isidro: Con más de 4 mil personas y 44 clubes, cerró la Liga Municipal de Baby Fútbol

El evento se realizó en el Campo de Deportes 1 de Beccar y se entregaron trofeos a los 3 mil chicos que participaron, en presencia de sus familias.

En la tarde de ayer, una verdadera fiesta se vivió en el Campo de Deportes 1 de Beccar con la entrega de trofeos y cierre del año de la Liga Municipal de Baby Fútbol de San Isidro. El evento contó con la presencia de 44 clubes, y por cada uno había entre 40 y 50 chicos. En total, hubo más de cuatro mil personas, entre participantes y familiares.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entregó los trofeos y diplomas a todos los clubes, que por primera vez este año formaron una comisión para trabajar en conjunto con el Municipio y tuvieron la posibilidad de ser parte de la organización del evento de cierre y de elegir el diseño del trofeo.

“Para nosotros el deporte es fundamental porque es formador de valores. Un chico haciendo deporte, es un chico lejos de la droga y más cerca del compromiso, del esfuerzo por una competencia sana. Por eso estamos trabajando para fomentarlo de la mano de los clubes de barrio, que son lugares de contención para muchos chicos, que son parte de la identidad y de la historia de San Isidro y que nos permiten llegar a cada rincón del distrito”, sostuvo Ramón Lanús durante la entrega.

La Liga Municipal de Baby Fútbol es una de las más grandes del conurbano bonaerense. Cuenta con la participación de 3 mil chicos de 44 clubes de barrio y sociedades de fomento del distrito.

El Municipio lanzó este año el Programa Municipal de Clubes de Barrio, que incluyó el restablecimiento de la vianda durante todas las jornadas, la entrega de materiales deportivos para todos los clubes, mejoras en las instalaciones con el programa “Pintá tu cancha” y la entrega de 3 mil trofeos para todos los participantes.

Además, se lanzó una campaña para prevenir la violencia en el deporte con la entrega de cartelería, lonas y folletería para todos los clubes. Con las frases “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”, esta iniciativa buscó concientizar y remarcar que el principal objetivo de la liga municipal es que los chicos participen, jueguen y se diviertan.

Los 44 clubes que estuvieron presentes ayer por tarde para la gran fiesta de entrega de trofeos fueron Huracanes, Estudiantes, Belgrano Norte, Club Atlético Beccar, BASI, San Isidro Juniors, Polideportivo Bajo Boulogne, Club Atlético Boulogne A, Club Social Boulogne B, Boulogne Juniors. Monte Viejo, Necochea, Club Social Boulogne C, Deportivo Sauce, 9 de Julio, Club Social Boulogne A, Esperanza B, Progreso Santa Rita, Malvinas, Deportivo Suárez A, Juventud Unida, Barrio Uruguay, Los Kaños, Güemes, Futuro Santa Rita, La Calandria , San Martín, Esperanza A, Amigos de Beccar, Camioneritos, Unión Boulogne, Capitán Rosales, Deportivo Suárez B, Fortaleza, Imperio B, Club Atlético Boulogne B, Libertad, Independiente de Beccar, Deportivo Alianza, La Meca, Andrés Rolón, Capitán Los Andes, Imperio A y Estrella de Martínez.