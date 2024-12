Muerte de la mujer del “Negro” Cáceres: El ex marido los presentó y convivió con la pareja varios meses

Al momento en el que se conoce el resultado preliminar de la autopsia de Raquel Candía (45), Fernando Burlando confirmó a SM Noticias que será el abogado que represente a la víctima. Las líneas investigativas apuntan al suicidio, pero la familia insiste en que se trató de un femicidio y apuntan al ex futbolista Fernando Cáceres. La particular historia de cómo se conocieron la mujer fallecida y el ex defensor de la selección.

Candia murió el lunes por la tarde tras caer al vacío desde un séptimo piso de un edificio donde, desde hacía un par de días, convivía con el ex futbolista Fernando “El Negro” Cáceres, prácticamente postrado desde el año 2009 cuando fue víctima de un violento asalto en Ciudadela.

La autopsia se llevó a cabo en el Cuerpo Médico de La Matanza, en Puente 12, y dio señales de una muerte traumática, con quebradura de miembros inferiores, de cadera, de brazo y un golpe en la cabeza. No hay signos de defensa en las extremidades ni de violencia previa a la caída por lo que los investigadores descartan, a prima facie, un ataque en el departamento.

Se aguardan las conclusiones finales de la autopsia para los próximos días, y los resultados de los análisis toxicólogos para determinar la presencia de alcohol o sustancias en sangre.

⚫MURIÓ LA EX DEL JUGADOR FERNANDO CÁCERES La investigación continúa mientras se descarta la posibilidad de un tercer involucrado. ️ Guillermo Andino

Seguí en #AndinoYLasNoticias

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/yGjjmWRdNN — A24.com (@A24COM) December 3, 2024

Si bien la caratula de la causa sigue siendo “Averiguación de causales de muerte”, el fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, sigue con la investigación mediante la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y distintas testimoniales a vecinos y allegados.

Al mismo tiempo, SM Noticias confirmó que el reconocido abogado Fernando Burlando se hará cargo de la representación de la familia de Raquel Candia. El entorno insiste en que el hecho se trató de un femicidio e insisten en que Cáceres era violento, y que tendría antecedentes de una conducta similar con su primera mujer, madre de sus hijos.

Una familiar de Candia contó que la mujer había conocido a Fernando Cáceres a través de su ex marido, con el que había contraído nupcias en 2018. El hombre era conocido del ex futbolista y lo habría llevado a vivir al domicilio conyugal.

Sin que se conozcan hasta el momento detalles de los pormenores de la separación de Candia y su esposo, si se confirma que comenzó una relación con “El Negro” Cáceres desde hace aproximadamente 9 meses, también, según testigos, en un marco de violencia y agresiones.