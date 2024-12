El Frente Renovador contra las PASO: Presentaron un proyecto para suspenderlas a nivel provincial

La iniciativa lleva la firma del legislador Rubén Eslaiman. Plantea una pausa temporal en el régimen de elecciones primarias debido a la crisis financiera que afecta a la provincia de Buenos Aires y al país, con el objetivo de evaluar posibles reformas al sistema electoral. Desde el mismo espacio, el dirigente Sebastián Galmarini fue por más e instó a su eliminación, asegurando que las PASO “no han sido eficientes en el proceso de selección de candidatos de los partidos”.

El diputado bonaerense del massismo, Rubén Eslaiman, presentó un proyecto de ley para suspender las PASO en las votaciones a cargos legislativos que se realizarán el año que viene.

En su iniciativa, el referente del Frente Renovador rememora que las PASO fue instauradas en territorio bonaerense en diciembre de 2009 bajo la premisa de “profundizar el espíritu democrático”, al permitir que cada fuerza política pueda postular a cuantos candidatos internos prefiera, que sean elegidos por la voluntad popular para determinar a los postulantes de las elecciones generales.

“Pasaron 14 años desde aquel momento, la situación y paradigma actual han cambiado enormemente, estamos situados en un escenario en el que impera poner pausa a tal aplicación, lo cual no solo deviene de una situación económica crítica para la provincia de Buenos Aires, sino también para todo el país”, profesó el legislador.

Asimismo, frente a la llegada de la Boleta Única de Papel a las elecciones nacionales, dado que el Congreso aprobó la ley que establece el uso de este formato de votación a partir del año que viene, el massismo argumentó que a las reformas electorales que se fueron dando en el último tiempo, se le debe sumar poner en stand by de las PASO.

“Si se están considerando reformas electorales significativas, sería prudente suspender las PASO para implementar cambios que mejoren el proceso electoral a largo plazo. Pero de manera analizada y no de arrebato. Es importante que cualquier decisión de este tipo se tome con un análisis profundo y completo. No existe razón empírica para sostener que el sistema haya fracasado y no cumpla con los objetivos”, expuso el diputado oriundo de San Martín.

En esta línea, Rubén Eslaiman pidió que los cambios electorales sirvan para fomentar la participación ciudadana, profundizar en las propuestas y en los debates, y para que surjan diferentes voces y opiniones dentro de los partidos políticos para “ofrecer a los votantes una gama más amplia de candidatos”.

“La suspensión temporal de las PASO debe verse como un acto preventivo, ante este escenario complejo. En posterior instancia, deberá servir para fortalecer el sistema y garantizar que, cuando se reanuden, se realicen en condiciones óptimas que beneficien a la participación ciudadana”, finalizó el autor del proyecto.

Justamente, apenas unas horas más tarde que el massismo ingresó esta propuesta a la Legislatura bonaerense, el gobierno nacional de Javier Milei giró al Congreso el proyecto de reforma electoral que directamente elimina las PASO, argumentando que representan un gasto innecesario. Además, el Ejecutivo nacional busca suspender los aportes extraordinarios para que los partidos políticos encaren la campaña.

Por otra parte, el director del Banco Provincia, docente en Ciencias Políticas y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, se alineó con la postura de Eslaiman, pero dio un paso más, y afirmó que “es el momento de eliminar las PASO” en territorio bonaerense, y reemplazarlas por internas abiertas no obligatorias donde voten los afiliados de los partidos integrantes del frente, y no afiliados a los demás partidos”. Según argumentó, esto evitaría que los votantes de un partido intervengan en la selección de candidatos de otro.

Es el momento de eliminar las PASO. 🔷 Les propongo reemplazarlas por Internas Abiertas Simultáneas y No Obligatorias, donde podrían votar afiliados a los partidos integrantes del frente, y no afiliados a los demás partidos, evitando el efecto “invasión” (que los votantes de un… — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) December 1, 2024

“Las PASO no han sido eficientes en el proceso de selección de candidatos de los partidos. No transformaron la representación partidaria, ni mejoraron la oferta de candidatos. Casi no se utilizaron para cargos nacionales o provinciales, y casi ninguna primaria competitiva”, sostuvo el funcionario del Banco Provincia.

En ese sentido, Galmarini consideró que las elecciones primarias, establecidas desde el 2009, funcionaron de “válvula de escape a nivel municipal”, algo que provocó extensos procesos electorales y “apatía electoral”. “Hubo provincias y municipios donde so votó hasta nueve veces en un año”, añadió, a través de su red social X.

“El principal efecto de las PASO fue el aumento del voto estratégico o útil. Ese ‘efecto de doble vuelta’, alimentó la polarización y el voto ‘en contra de tal’. En elecciones a dos vueltas, en la primera los electores eligen con el corazón a su primera preferencia, mientras en la segunda con la cabeza, a su segunda o tercera preferencia. El menos malo”, concluyó el dirigente del Frente Renovador.