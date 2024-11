Denuncian a “El Dipy” por abuso sexual y extorsión: Lo acusan de ofrecer trabajo en el Estado a cambio de sexo

El cantante de cumbia y excandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, “El Dipy”, fue denunciado por abuso sexual y extorsión. La denunciante es una mujer que militaba con él en el frente político que encabeza Javier Milei y es por hechos ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de este año.

Según el relato de la víctima, ella mantuvo una relación previa con el músico durante la campaña electoral del año pasado. Ambos se conocieron en el bar Hammer, de la calle Ayacucho, en la localidad bonaerense de San Martín.

Esa noche, aseguró la denunciante, el músico David Adrián Martínez le insistió para consumir drogas, algo a lo que ella no accedió. Sin embargo, manifestó que durante el transcurso de la noche empezó a sentirse mareada, hecho que da a entender que el cantante le habría colocado algo en la bebida.

De todos modos, esa misma noche, los dos se fueron juntos al departamento de “El Dipy” en el barrio porteño de Villa del Parque, donde mantuvieron relaciones sexuales. Aquella vez, en palabras de la mujer, el acto fue conconsentimiento.

Los hechos denunciables dieron inicio un mes más tarde, por noviembre de 2023. “Empecé a notar aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones, creo que fue el 19 de noviembre de 2023, cuando estaba festejando en el bunker de LLA con mis amigos y él empezó a llamarme constantemente y con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. No había mucha señal en el lugar. Después me empezaron a llegar mensajes de él, preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos”, declaró.

Por esos días, la mujer estaba pasando una situación económica complicada, y fue ahí donde comenzaron las extorsiones. “Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral”, relató.

Fue a comienzos de 2024, cuando la mujer debió abandonar su vivienda. El 15 de marzo él la citó en su casa con el pretexto de darle novedades respecto al empleo. “Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”, sostuvo la víctima, quien especificó que aquella fue la primera violación por parte de “El Dipy”.

Un mes después el cantante volvió a citarla, más precisamente el 17 de abril y siempre utilizando el pretexto de ofrecerle un trabajo. Aquel día, nuevamente, según la denuncia, el músico abusó de la mujer.

“La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí”, narró la víctima, que en cada ocasión aclara que la citación era bajo el pretexto de ofrecerle “un trabajo en el Estado”. Aquella última vez, “El Dipy la obligó a realizarle sexo oral.

Tras su denuncia, la mujer aportó el dispositivo a la Justicia para que le realice una pericia.