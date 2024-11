“Ustedes no van a parar hasta que algo me pase”: L-Gante primerea frente a otra posible acusación en su contra

En la noche del domingo, el cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela “L-Gante”, posteó un codificado mensaje en Instagram donde asegura que “buscan verme muerto o que yo mismo me quite la vida”. SM Noticias confirmó que la publicación es un “primereo” frente a una eventual nueva denuncia en su contra, la que por ahora no tendría sustento en la justicia.

Días atrás llegó a la redacción de SM Noticias la información de que el cantante Elián Valenzuela podría ser denunciado por un presunto nuevo delito. Esto viene a relación con la presentación de un habeas corpus preventivo desde el estudio de abogados Payarola y Asociados ante declaraciones del Dr. Leonardo Sigal quien aseguró que L-Gante “habría producido actos que violan la condicionalidad de la pena que le fuera impuesta” de 3 años de prisión en suspenso.

Según pudo saber este medio, una ONG habría presentado una denuncia ante la PROTEX – Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- por una situación supuestamente acontecida durante el allanamiento llevado a cabo por la DDI de Moreno – General Rodríguez el 6 de junio de 2023 en la Unidad Funcional que Valenzuela posee en el barrio Banco Provincia, tras el cual quedó detenido acusado de privación ilegítima de la libertad y demás delitos.

SM Noticias consultó a la Dra. Alejandra Mángano, fiscal cotitular de la Protex, quien supo ser galardonada con el premio Ana Frank por su contribución en la lucha contra la trata y la explotación de personas, si existían denuncias en contra de Elián Valenzuela en esa procuraduría. Su respuesta: “es domingo, día de descanso”.

Durante este fin de semana, este medio continuó con las averiguaciones para confirmar o desmentir la información. Fuentes policiales proveyeron documentación del allanamiento, los que coinciden con lo notificado en el momento del operativo.

Llegada la noche el propio Elián Valenzuela posteó en su Instagram un comunicado encriptado, pero contundente para los periodistas que venían siguiendo la posible y delicada nueva denuncia.

“Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé”, expuso el músico tras volver de Uruguay, a donde viajó en las últimas horas con Wanda Nara.

“Creí que el juicio en el que me absolvieron –fue condenado a 3 años de prisión en suspenso- iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito. Quieren, necesitan, verme caer”, agregó.

“¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales; mucha prensa que me extorsiona a diario, exigiendo que o les doy una nota o me ponen a un abogado a hablar mal de mí; las personas, me han dicho muchas veces, prestame plata o te denuncio; todo se volvió un calvario”, indicó, lo primero, en referencia indirecta al letrado Leonardo Sigal.

“Ahora como se les acabó esa mentira, lejos de parar, inventan una más horrible si es que existe. Convivo con autos raros siguiéndome, mi domicilio, el de mi hija, el de mi pareja, aparecen a diario en los medios, ustedes no van a parar hasta que algo me pase”, advierte, y manifiesta una frase preocupante: “buscan verme muerto o que yo mismo me quite la vida”.

En concreto, los abogados de Elián Valenzuela aseguran que la eventual denuncia no tendría sustento, ya que no está ni siquiera presentada ante fuero judicial, y el único objetivo es “cagarle la vida a L-Gante”.