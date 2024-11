“Esteban Echeverría es un desastre”, dicen los vecinos ante los medios tras infierno de robos y tiros

Los vecinos viven aterrorizados en una de las localidades más peligrosas de Esteban Echeverría, el Jagüel. El robo a un remisero que terminó con un disparo criminal este martes en la calle Saavedra al 3800 convocó a los medios nacionales que le dieron voz a la gente, cansada de la falta de respuestas del gobierno municipal.

El móvil de Andino y las Noticias -A24- expuso la ficción del Municipio de Esteban Echeverría. En la esquina del robo hay una cámara de seguridad fija, modelo obsoleto que no permite una visión panorámica, equipo que no permitió reconstruir la huida de los violentos porque no habría funcionado al momento del hecho.

“Estoy desde las 5 de la mañana y recién ahora, de milagro, apareció el patrullero”, comentó la periodista Zelmira Polacco en la cobertura del último de los robos. En dialogo con los vecinos, uno de ellos manifestó que “hoy es un desastre” la situación del delito en El Jagüel, “antes no era así pero si tengo que enumerar en el último tiempo, por ejemplo, hace tres meses que hay un auto robado tirado frente a mi casa”.

El vecino recordó que semanas atrás una maestra sufrió un robo a 150 metros del lugar. Fue en la calle Estrada al 500 frente a la Unidad Sanitaria 20 Altos de Monte Grande donde la mujer fue arrastrada por miserables que le sustrajeron su camioneta Ecosport.

Así fue el brutal asalto a una maestra, semanas atrás, en la puerta de una unidad sanitaria del @municipioee. Ocurrió a metros del robo del martes. pic.twitter.com/mpf4mwCXIS — SM Noticias (@SMnoticias) November 24, 2024

“También a la hija de un amigo, una chica de 12 años, le robaron motochorros y le pegaron”, comentó el hombre, lo que deja a las claras que Esteban Echeverría va camino a convertirse en uno de los distritos más peligrosos de la provincia.

Además, el vecino relató robos a alumnos de una escuela ubicada a cuatro cuadras.

Otros testimonios dieron cuenta que en El Jagüel, como en tantos barrios echeverrienses “después del mediodía hay que encerrarse y si tenés que salir, lo tenés que hacer acompañada o mirando para todos lados”.

Como señaló desde el estudio de A24 la abogada Débora Hambo, la justicia va en línea a un ajuste de cuentas en torno al robo al remisero, ya que los delincuentes conocerían al victimario. Todo esto, en medio de una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes, guerra narco que ya viene dejando gran cantidad de muertos en Esteban Echeverría.