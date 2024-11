El año que viene los “puentes turísticos” serán “días no laborables”: Tu empleador va a decidir si tenés que trabajar o no

Y si te toca trabajar, vas a cobrar el día normalmente, es decir, no vas a percibir una suma mayor como en un día feriado. Es una decisión del gobierno de Javier Milei que ya se publicó en el Boletín Oficial.

El gobierno nacional anunció en las últimas horas los 3 días que se convertirán en “puentes turísticos” durante el año 2025 y que, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, no se convertirán en feriados: Estos 3 días serán considerados como “no laborables”.

La medida fue comunicada a través del decreto 1027/2024 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Serán “días no laborables”, el viernes 2 de mayo, que se sumará al feriado del Día del Trabajador del 1 de mayo; el viernes 15 de agosto, en la previa al feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se celebra el 17 de agosto; y el viernes 21 de noviembre, para extender el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre.

La medida le dará un claro impulso al sector turístico, sin embargo no beneficiará a los trabajadores del sector, ya que quienes presten servicios ese día cobrarán normalmente y no como ocurre un día feriado, cuando el trabajador percibe un 100 por ciento más de remuneración.

Es que, de acuerdo a la Ley de Contratos de Trabajo, para los feriados rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical, es decir que, en caso de ser trabajados, se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual.

En cambio, la norma establece que en los días no laborables no se pagará el doble de la jornada al que lo trabaje, y que es el empleador quien debe definir si los trabajadores asistirán o no a sus puestos.

Así, con este escenario, será tu empleador quien determine si esos viernes “puentes turísticos” tenés que trabajar o no, salvo que trabajes en las administraciones públicas nacional, provincial y municipal, donde los días no laborables no hay actividad, al igual que en bancos y empresas de seguros. Escuelas de todos los niveles educativos y universidades tampoco no suelen tener actividad estos días.

Con el gobierno libertario, el ajuste, parece, lo están pagando los trabajadores y no la tan mentada casta.