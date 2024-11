Las publicidades en la vía pública porteña del intendente Fernando Gray no estarían dando resultado. Los delincuentes no se sienten disuadidos por la fastuosa campaña del jefe comunal. Asesinos siguen tomando el control de la calles echeverrienses, sumidas en el caos entre ajustes de cuentas narcos y robos a familias que no encuentran protección del Estado Municipal.

Esteban Echeverría arde: Vecino se salva de milagro cuando le disparan en un robo en El Jagüel https://t.co/2X6ZJ0296s@MunicipioEE Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEC1Po pic.twitter.com/HI2OdYo87R — SM Noticias (@SMnoticias) November 21, 2024

Ocurrió el martes por la noche frente a un kiosco de Saavedra al 3800 cuando tres miserables aparecieron a pie y con extrema violencia despojaron de la llave de su auto a un hombre que compraba en un kiosco.

Con el Fiat Cronos en su poder, dos de los miserables se subieron al auto y el tercero huyó a pie, por lo que se cree, contaban con un auto de apoyo.

Antes de escapar, uno de los criminales le disparó a dos jóvenes que lograron huir a tiempo para evitar el asalto. La cobarde actitud asustó a su cómplice al volante que, al oír el balazo, aceleró y casi se lleva puesto a su “compa”.