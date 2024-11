Volvió de la guerra pero llegó a Quilmes: Lo atropellaron y arrastraron, y no pueden dar con el agresor

Lucas volvió a la Argentina luego de una estadía de un año en Ucrania, donde debió sufrir los tormentos de una guerra. No llegó a un lugar muy distinto, el partido de Quilmes, sitio en el que no hay guerra porque el gobierno de Maya Mendoza sacó bandera blanca frente a las bandas criminales que se hicieron con el control de los barrios. La víctima sufrió un brutal ataque de un delincuente que lo atropelló y lo arrastró, y tras el hecho huyó. Las cámaras municipales no existen, por lo que no hay reconstrucción posible.

Volvió de la guerra pero llegó a @QuilmesMuni: Lo atropellaron y arrastraron, y no pueden dar con el conductor https://t.co/gC07cjxwQn Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/LevPEsbv6F — SM Noticias (@SMnoticias) November 13, 2024

Violencia y falta de Estado, un coctel que en Quilmes es canilla libre. Ocurrió hace 10 días, pasadas las 5 de la mañana en el cruce de Mosconi y San Juan, en el barrio Primavera de Quilmes Oeste.

Lucas fue atropellado por el conductor de un Fiat Palio cuando se dirigía por Mosconi con rumbo República del Líbano. El sujeto al volante, fuera de sí, no se detuvo y arrastró varios metros a la víctima, quien resultó con lesiones que lo llevaron al hospital por fracturas expuestas, además de haber perdido tejido y piel.

El Palio siguió su marcha por 2 cuadras con la moto abajo del chasis. Se fugó cuando el rodado se liberó y nada más se supo del potencial asesino.

Las únicas imágenes que pudo recabar Lucas son de cámaras privadas, ya que la Municipalidad de Quilmes mantiene a la zona libre de monitoreo municipal.

“Lamentablemente pasan los días y no tengo ninguna novedad de la persona que me chocó. Aún sigo en búsqueda de más información”, agregó la víctima en contacto con SM Noticias.