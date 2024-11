Gambetearon a los chorros pero chocaron el maniobra

Ocurrió el sábado a la madrugada cuando el conductor de un Volskwagen Fox para evitar el robo de su auto maniobró y terminó chocando a un Ford Focus que estaba estacionando.

Más vale pájaro en mano que cien volando. Los jóvenes que volvían a su casa de Matheu y Catriel, de Lomas del Mirador, no se quisieron quedar a pata y esquivaron el auto de delincuentes con una maniobra que les costó la destrucción de su coche.

No les dieron el gusto a los miserias que los intentaron encerrar. Cuando uno de los violentos se bajó y los amenazó a punta de pistola, las victimas metieron primera e intentaron huir.

No midieron bien que el giro no debía ser de 180 grados si no de 90, por lo que terminaron estrellados con un Ford Focus que estaba estacionado en la calle.

Según testimonios, los desgraciados que intentaron robarles dispararon dos veces, a manera de venganza por la gambeta, sin que ninguna de las balas de en el blanco.