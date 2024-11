Ocurrió minutos después de un robo similar ocurrido en Ramos Mejía donde miserables dispararon a dos trabajadores de higiene urbana para robarles la moto. En esta oportunidad, un sodero no zafó del ataque de los criminales. Resultó baleado en una pierna. Así lo contó Carolina Bisgarra de SM Noticias desde el canal IP.

Basuras balearon en la pierna a un sodero para robarle la moto en Lomas del Mirador https://t.co/CW3DWFSe5j Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/zZNN2wjZju — SM Noticias (@SMnoticias) November 11, 2024

Sucedió en Almirante Brown al 2900 minutos antes de las 7 de la mañana del viernes cuando el trabajador se dirigía en su moto a Ciudadela, donde trabaja en una empresa de soda en sifones.

Los mugrosos lo encerraron y lo hicieron caer sobre el asfalto, no obstante, el laburante corrió con la llave para evitar el robo, grave error, porque no solo terminó sin su rodado, si no también resultó baleado en la pierna por los criminales.

Las lacras huyeron impunes por las anárquicas calles bonaerenses, mientras que los vecinos de la cuadra respondieron al pedido de ayuda del sodero que yacía herido en la vereda sin poder movilizarse.