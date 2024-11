Jorge Macri: “La provincia de Buenos Aires es un descontrol, una catástrofe, y pasa todo lo malo porque no hay una gestión real”

Así lo expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una nota realizada en el programa “La cornisa”, en LN+.

Sobre la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Macri lanzó: “El kirchnerismo tiene esta habilidad nefasta de agarrar ideas buenas y destrozarlas. La provincia de Buenos Aires es un descontrol, una catástrofe, pasa todo lo malo, no hay lucha contra el narcotráfico y no hay gestión real. Si no fuera por los intendentes que tratan de sostener, hoy sería tierra de nadie”.

“No podemos permitir que el kirchnerismo vuelva. Eso se hace gestionando bien en la economía, la educación, la seguridad, la cultura. Estoy tan de acuerdo con no volver a ese pasado que me parece imprescindible que bajemos este nivel de discusión política entre el PRO y La Libertad Avanza”, agregó el mandatario, y consideró que “el drama más grave que dejó el kirchnerismo fue la deconstrucción de la cultura del trabajo, del mérito, de la educación, y el odio al privado que le va bien”. “Tenemos que volver a festejar el éxito del privado”, enfatizó.

Luego, sobre la relación con Javier Milei y el gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño declaró: “Milei fue honesto en que esto iba a llevar tiempo, y hoy se empieza a ver alguna lucecita al final del túnel. A mí lo que me piden en la calle es que esta vez valga la pena”.

“Hay que aprovechar este momento único para ponerlo en la agenda correcta. Mi objetivo es que al país le vaya bien, y a la Ciudad, mejor”, añadió Jorge Macri. “Hemos demostrado una capacidad notable de trabajar en conjunto, sobre todo con el tema seguridad. La gente está harta de que los pícaros se lleven el premio. Tenemos que reconstruir una sociedad en la que el premio vuelva a estar del lado del esfuerzo, de la gente buena y honesta, que estudia, que se supera. Ese es un país que tiene futuro”, completó.

Finalmente, sobre la seguridad en el espacio público, el alcalde del PRO expuso: “El hecho de evitar piquetes lo logramos junto con el gobierno nacional. El 80 por ciento de los piquetes los encaramos en la Ciudad. Antes había más de 3000 piquetes al año y hemos mejorado muchísimo en ese sentido”. “Esa lógica de extorsionadores seriales no tiene más lugar. El crédito nos lo está dando la sociedad, y si la sociedad nos da ese crédito lo tenemos que aprovechar. Hoy vas a Once y está completamente liberado de manteros. Antes era un descontrol”, sentenció.

“Hicimos las investigaciones del caso y hay causas abiertas en la Justicia que investigan quién proveía esa mercadería y quién les cobraba por usar la vereda. ¿Y por qué ahora sí y antes no? Porque ahora hay decisión política. Yo discutí mucho con Horacio -Rodríguez Larreta- cuando fui su ministro de Gobierno. Le planteaba ¿por qué no vamos y levantamos? Me comprometí con los porteños”, prosiguió Macri. “Lo mismo hicimos en Parque de los Patricios. Frente a la sede del gobierno, convivía el gobierno de Horacio -Rodríguez Larreta- con gente que tomaba el espacio público”, disparó.

“La gente quiere un cambio. Si vos le demostrás que se puede realizar, la gente renueva el crédito. Hoy en el espacio público podés recorrer, caminar. Se acabó la joda en la Ciudad. Yo creo que hay que aprovechar este momento único para ponerlo en la agenda correcta”, explicó el jefe de Gobierno, y cerró: “Ya sumamos 108 tótems de seguridad, que dan celeridad y tranquilidad al vecino. Con este sistema agregamos cámaras, más presencia, y además es persuasivo. Vamos a llegar a tener 200 para fin de año y 700 más en el resto de nuestra gestión”.