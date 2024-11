Inseguridad en La Plata: Destrozaron a palos a un vecino de Villa Elisa

Ocurrió el lunes pasadas las 19 horas en una vivienda de calle 12, entre 53 y 54 de Villa Elisa. Un vecino de Villa Elisa sufrió un brutal ataque de parte de al menos tres criminales, quienes le golpearon salvajemente razón por la cual el hombre terminó internado en el hospital San Roque. Así lo contó Germán Marcucci de SM Noticias en A24.

Desfigurado y con varias fracturas resultó el hombre de 57 que se resistió a un violento robo en las afueras de La Plata.

Fueron tres los masculinos que ingresaron a la vivienda destruyendo una ventana. En el interior, la victima tomó un palo e intentó oponer resistencia, pero fue doblegado por los intrusos.

Tras el hecho, no se constataron faltantes en el domicilio, informó la Policía, por lo que la fiscalía no descarta ninguna hipótesis en la investigación del violento ataque. No obstante, allegados aseguran que sí robaron dinero y un teléfono celular.