Descubrieron infraganti a dos trapitos queriendo robar una camioneta en San Isidro: Fueron detenidos gracias a “Ojos en alerta”

El hecho sucedió el fin de semana en la costa, en Acassuso. Al descubrirlo, el dueño del vehículo alertó al Municipio por medio del WhatsApp del programa “Ojos en alerta”, lo que activó la llegada rápida de un móvil que terminó deteniendo a los delincuentes.

Un hombre dejó su camioneta marca Renault Duster al cuidado de dos trapitos en la calle Sebastián Elcano al 600, en la zona costera de la localidad de Acassuso. Al poco tiempo, se acordó que no había cerrado el vehículo y al regresar descubrió infraganti a uno de los cuidacoches dentro del vehículo revisando sus pertenencias. De inmediato, lo denunció a través de “Ojos en alerta” y los asaltantes terminaron detenidos por una patrulla del Municipio de San Isidro.

“Estoy en Sebastián Elcano al 600, estacioné en la calle y se me acercaron dos trapitos, me cobraron estacionamiento y cuando me estaba alejando me acordé que no había cerrado el auto y cuando me asomo para cerrarlo, veo uno metido en mi auto, viendo que tenía. Es un flaco con jeans roto, gorra y chaleco. Si pueden mandar a alguien”, denunció por audio al chat de WhatsApp de “Ojos en alerta”, que está conectado en forma directa con el Centro de Operaciones Municipal.

Al llegar el móvil, los efectivos municipales encontraron al hombre dentro del auto y a su cómplice, los detuvieron y fueron trasladados a la comisaría cuarta de San Isidro.

“Ojos en alerta” es el programa de comunicación directa entre los vecinos y el Centro de Operaciones Municipal para enviar, a través de WhatsApp, mensajes de texto y/o voz, fotos, videos y ubicación en tiempo real, ante cualquier eventualidad que requiera la intervención de la fuerza de seguridad, del área sanitaria o de asistencia municipal. Desde que se implementó en julio, ya se capacitaron unos 5000 vecinos y se generaron más de 400 alertas que derivaron en 20 detenciones.

El Municipio cuenta además con 1293 cámaras distribuidas por todas las localidades del distrito; y con 46 motos y 90 móviles -blindados con GPS y conectados todos al Centro de Operaciones Municipal- que patrullan las calles del distrito durante las 24 horas, los 365 días del año.

Las tareas de patrullaje aumentaron este año gracias a la incorporación de un nuevo cuerpo de Agentes de Prevención en Vía Pública. Desde inicio de año, se sumaron a la Patrulla Municipal más de 80 nuevos agentes en calle, manejando los patrulleros y operando el Centro de Operaciones Municipal. Además, se inauguró una nueva base policial con 80 efectivos destinados a barrios populares y se entregaron 16 patrullas a las comisarías de todo el distrito.