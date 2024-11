Escobar logró 19 medallas y consiguió el puesto 27 en los Juegos Bonaerenses

La delegación estuvo constituida por 200 representantes escobarenses, quienes compitieron en distintas disciplinas del deporte, la cultura y la cocina, correspondientes a las categorías juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. Como cada año, la Municipalidad garantizó el traslado y las viandas de los viajeros. Entre los participantes que alcanzaron el oro se destacaron varios atletas, como Walter Blanco, en salto en largo para personas con discapacidad; Malena Galván, en los 400 metros en la categoría sub 18; Javier Amarillo, en el lanzamiento de bala en la categoría 57, para mayores de 16 años; Milton Rodríguez en los 110 metros con vallas; y Thiago Acosta en los 1500 metros en la categoría sub 18. En tanto, Alicia Ampuero ganó en tenis de mesa para trasplantados; y Rosa Arriondo en la competencia de cocineros, donde presentó su “Pollo al barro”, un plato tradicional del partido de Escobar. Quienes lograron medalla de plata fueron Diego Facal, en acuatlón; Santiago Amarillo, en los 80 metros en la categoría sub 14; y el equipo formado por Malena Galván, Angela Almada, Juan Bender y Alexis Cortez en la posta 4×100 en la categoría sub 18. También lo hicieron Luca Ríos en la disciplina literatura; la dupla Ana Zejani y María Luisa Descotte en orientación para adultos mayores; el equipo de Luciano Endrizzi, Tobías Arroyo, Marcos Griffa, Agustín Del Castillo y Tobías Romero en la competencia de deportes electrónicos League of Legends; y la dupla Estela Carrizo y Osvaldo Villalba en tejo mixto para adultos mayores. Por último, las 5 medallas de bronce las obtuvieron Marcos Flores en 100 metros con discapacidad intelectual; Morena Arias en parabadminton para mayores de 16 años; Brisa Segovia en 300 metros en la categoría sub 16; Soledad Vasconcello en 100 metros de discapacidad motora ambulante; y Mathias Ovejero, en 1500 metros para trasplantados en la categoría para mayores de 18 años.